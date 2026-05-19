Un medic al OMS avertizează că epidemia de Ebola s-ar putea răspândi mai repede decât se credea inițial

Un bărbat din provincia Ituri, situată în nord-estul Republicii Democrate Congo, epicentrul epidemiei, a declarat că persoanele infectate mor „foarte repede” și a adăugat: „Ebola ne-a torturat”.

Virusul a ucis 131 de persoane în Republica Democrată Congo, iar oficialii afirmă că în prezent există peste 513 cazuri suspecte în țară. O persoană a murit în țara vecină, Uganda.

Dr. Anne Ancia, de la OMS, a declarat pentru BBC că, pe măsură ce agenția ONU investighează epidemia, devine tot mai clar că cazurile s-au răspândit și în alte zone.

Modelarea realizată de Centrul MRC pentru Analiza Bolilor Infecțioase Globale, cu sediul la Londra, publicată luni, a sugerat că a existat o subdetectare „substanțială” și că nu se poate exclude faptul că au existat deja peste 1.000 de cazuri.

Studiul sugerează că actualul focar este „mai extins decât se constată în prezent” și că „adevărata sa amploare rămâne incertă”.

Crucea Roșie a avertizat că Ebola se poate extinde rapid dacă cazurile nu sunt identificate din timp, comunitățile nu dispun de informații și sistemele de sănătate sunt copleșite, adăugând că „vedem toate aceste condiții” în actualul focar.

Amploarea epidemiei

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a declarat epidemia drept urgență internațională săptămâna trecută, a declarat că este „profund îngrijorat de amploarea și viteza epidemiei”.

Se teme că epidemia ar fi putut fi în desfășurare de câteva săptămâni înainte de a fi detectată pentru prima dată pe 24 aprilie.

Nu există vaccin pentru tulpina virusului Ebola care alimentează cea mai recentă creștere a numărului de cazuri, dar OMS evaluează dacă alte medicamente ar putea oferi protecție.

Un cetățean american, despre care se crede că este medicul grupului misionar Peter Stafford, este evacuat din Republica Democratică Congo după ce a prezentat simptome în weekend.

Ministerul Sănătății din Germania a declarat pentru BBC că un cetățean american era dus în țară pentru tratament.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a declarat că lucrează la evacuarea a cel puțin alți șase americani care au fost expuși.

OMS și alte agenții colaborează cu guvernele și comunitățile pentru a încerca să oprească răspândirea virusului, îndemnând locuitorii să respecte măsurile de prevenire și să se prezinte la cea mai apropiată unitate medicală dacă prezintă simptome.