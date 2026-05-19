Germania va trata un misionar american care s-a infectat cu virusul Ebola în Congo

Ministerul Sănătății din Germania a anunțat marți că va primi și va trata un cetățean american la solicitarea autorităților din Statele Unite. American este un doctor misionar care s-a infectat cu Ebola în timp ce trata alți pacienți în Republica Democrată Congo.
Radu Mocanu
19 mai 2026, 14:00, Știri externe

„Autoritățile americane au solicitat asistență din partea guvernului federal german pentru a trata un cetățean american care a contractat virusul Ebola în RD Congo. În prezent, se fac aranjamente pentru primirea și tratarea pacientului în Germania”, a transmis ministerul Sănătății de la Berlin, pentru AFP

Pacientul este Peter Stafford, un medic misionar al organizației misionare Serge, care ar fi fost expus virusului în timp ce trata pacienți la Spitalul Nyankunde din RDC. 

Acesta a fost testat la cerere, după apariția unor simptome, iar rezultatul a confirmat infectarea cu tulpina „Bundibugyo”, care cauzează actuala epidemie. 

ONG-ul a anunțat că alți doi medici ai organizației care au intrat în contact cu pacienții infectați sunt asimptomatici, printre aceștia fiind soția pacientului, Rebekah Stafford, și medicul Patrick LaRochelle. 

În același timp, Organizația Mondială a Sănătății a transmis că este „profund îngrijorată de amploarea și viteza” epidemiei din RDC. 

Conform ultimelor date transmise de ministerul Sănătății din Congo, epidemia de Ebola a cauzat 131 de decese și peste 500 de cazuri de infecții. 

