UPDATE: MApN, despre drona distrusă: Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile

Potrivit MApN, o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, care execută misiuni de Poliție Aeriană Întărită în spațiul aerian baltic, în cadrul angajamentului României față de securitatea colectivă a NATO, a doborât drona din spațiul aerian estonian.

„Astfel, astăzi, în jurul orei 11.00, două aeronave F-16 din Detașamentul Carpathian Vipers au fost ridicate în aer de către Centrul de Operațiuni Aeriene Combinate (CAOC) Uedem pentru o alertă de Poliție Aeriană în spațiul aerian din zona de responsabilitate. Piloții au identificat ținta și au parcurs toate procedurile de identificare, aprobare pentru angajare și minimizare a riscurilor, după care au lansat o rachetă aer-aer, doborând o dronă”, transmite MApN.

Detașamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, și va asigura Serviciul de Poliție Aeriană Întărită în perioada aprilie – iulie 2026.

Forțele Aeriene Române se află la a patra dislocare în Lituania, unde au asigurat protejarea integrității spațiului aerian al Țărilor Baltice și al NATO.

Prima misiune de Poliție Aeriană a fost executată în perioada august-octombrie 2007, cu un detașament format din 67 de militari și patru MiG-21 LanceR din Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Cea de-a doua și cea de-a treia misiune au fost executate în perioada aprilie-iulie 2023, respectiv aprilie-iulie 2025, cu câte 100 de militari și patru F-16 Fighting Falcon din Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”.

UPDATE

Incidentul a fost anunțat și de autoritățile române. Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj pe Facebook.

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar roman este astăzi cel care a reușit. Aflat in misiune de poliție aeriana în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a scris ministrul român pe rețeaua de socializare.

Radu Miruță a dezvăluit că a vorbit cu omologul său din Estonia.

„L-am cunoscut pe comandorul Pavelescu (cel din poză) în baza aeriană 86 de la Fetești si i-am remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o. Reușita comandorului român este extrem de apreciată la nivelul aliaților, ministrul Apărării din Estonia, colegul meu Hanno Pevkur a ținut să transmită României felicitări”, a mai scris Miruță.

Demnitarul va propune ca pilotul român să primească emblema de emisar pentru pace.

„Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate. În semn de apreciere pentru ceea ce comandorul Pavelescu a realizat astăzi am propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi”, a precizat Radu Miruță.

Știrea inițială:

Un avion din poliția aeriană NATO din Marea Baltică aparținând României a doborât o dronă ucraineană rătăcită deasupra Lacului Võrtsjärv din Estonia, anunță presa din Estonia. Incidentul a avut loc luni fiind prima interceptare de acest tip de pe teritoriul estonian.

Ministrul Apărării din Estonia a spus că un avion F-16 românesc a doborât o dronă, aceasta prăbușindu-se între Võrtsjärv și Põltsamaa, într-o zonă mlăștinoasă. „Încă efectuăm căutări în acest moment”, anunță autoritățile estoniene.

Oficialii din Estonia au mai transmis că, probabil, drona a deviat de la traiectoria sa din cauza interferențelor provocate de războiul electronic rusesc.

Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat că Letonia a oferit o avertizare permițând detectarea timpurie a dronei.

„Radarele noastre au detectat această dronă. Avem supravegherea spațiului aerian comună cu Letonia și Lituania. Suntem în contact strâns cu Letonia tot timpul și facem schimb de informații. Drona a fost doborâtă de avioane de vânătoare românești. Ei au fost cei mai apropiați de acest eveniment”, a spus Hanno Pevkur în briefingul de presă.

„Sistemele noastre radar aerian și ale forțelor aeriene au detectat o potențială amenințare aeriană chiar înainte ca aceasta să ajungă în Estonia. Drona a intrat pe teritoriul estonian, au fost inițiate toate procedurile convenite anterior, iar apărarea aeriană baltică a decolat. Avioanele de vânătoare românești au doborât drona. Drona s-a prăbușit într-o zonă mlăștinoasă, iar căutările sunt încă în desfășurare. Procedura este condusă de kapo. Dacă cineva vede fum sau fragmente de dronă în zonă, să nu le atingă”, spune el.

În timpul conferinței de presă, ministrul Apărării estonian, Hanno Pevkur, a părăsit briefingul pentru că a primit un apel de la ministrul român al Apărării, Radu Miruță, anunță presa din Estonia.

România a folosit avioane F-16 pentru a doborî drona ucraineană.

Anterior, statele baltice au evitat să doboare dronele ucrainene rătăcite, pentru a nu provoca pagube colaterale.

Alertă și în Letonia

În timpul ultimelor incidente cu drone, Letonia a ridicat de la sol avioane NATO și a emis alerte pentru populație.

Marți, cu puțin înainte de prânz, un anunț transmis prin intermediul telefoanelor mobile despre o posibilă amenințare la adresa spațiului aerian a fost din nou transmis în regiunile Krāslava, Preiļi, Ludza și Rēzekne.

Forțele Armate Naționale ale Letoniei (NBS) au informat că există o posibilă amenințare în spațiul aerian leton. Forțele Armate Naționale (NBS) au raportat o dronă care a zburat în Letonia marți la prânz.

Forțele letone subliniază că, împreună cu aliații NATO, monitorizează constant spațiul aerian pentru a asigura capacitatea de a răspunde imediat la o potențială amenințare. NAF și-a consolidat, de asemenea, capacitățile de apărare aeriană la frontiera de est prin trimiterea de unități suplimentare. Atâta timp cât agresiunea Rusiei în Ucraina continuă, este posibilă reapariția unor astfel de cazuri atunci când o aeronavă fără pilot străină intră sau se apropie de spațiul aerian leton.