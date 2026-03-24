Avionul unui influencer rus a fost doborât de forțele Moscovei după ce a fost confundat cu o dronă ucraineană

Un avion turistic de mici dimensiuni a fost vizat de apărarea aeriană rusească pe 21 martie în regiunea Moscova. La bord, influencerul rus Pavel Koshkin și pasagerul său Vadim M. au fost uciși în apropierea unui amplasament sensibil de producție de rachete.
Laurentiu Marinov
24 mart. 2026, 23:35, Știri externe

Incidentul a avut loc în spațiul aerian rusesc pe 21 martie, în marja conflictului cu Ucraina, relatează Le Figaro. Un avion turistic de mici dimensiuni a fost doborât de apărarea aeriană rusească în regiunea Moscovei, după ce a fost confundat cu o dronă ucraineană, potrivit  The Sun.

La bord se afla Pavel Koshkin, un blogger rus despre aviație, însoțit de un pasager identificat drept Vadim M. Ambii bărbați au fost găsiți morți în epavă, lângă Kolomna, la aproximativ 60 de kilometri sud-est de Moscova. Un martor a descris o explozie violentă urmată de un „nor de fum albastru” pe cer.

Aeronava s-a prăbușit la aproximativ trei kilometri de un loc sensibil, o fabrică care produce,  printre altele, rachete Iskander, utilizate pe scară largă de armata rusă în Ucraina. Această locație ar putea explica răspunsul rapid al sistemelor de apărare într-o zonă deosebit de atent monitorizată. Conform primelor rapoarte, aeronava, un Alto NG de fabricație cehă, a fost lovită de un sistem de rachete sol-aer Tor, conceput pentru a intercepta ținte mici, în mișcare rapidă.

Fără explicații oficiale

Autoritățile ruse nu au oferit nicio explicație oficială detaliată, acestea doar confirmând prăbușirea unei aeronave în care au murit două persoane. De asemenea, armata nu a sugerat nicio posibilă responsabilitate a apărării aeriene rusești.

În comunitatea aviației ruse, emoțiile sunt la cote maxime. Igor Volkov, un blogger specializat, denunță eroarea umană: „Doborât… Pavel a zburat întotdeauna corect, cu toate formalitățile necesare”. Potrivit acestuia, operatorii de apărare aeriană, sub presiunea constantă a atacurilor cu drone, „au apăsat pur și simplu un buton” fără o verificare amănunțită.

