Primul avion cu pasageri evacuați de pe nava de croazieră afectată de hantavirus a plecat din Tenerife

Cetățenii spanioli au fost primii care au părăsit nava MV Hondius, care rămâne ancorată în largul insulei Tenerife, cea mai mare insulă din arhipelagul spaniol de pe coasta Africii de Vest. Nava a sosit cu câteva ore mai devreme, relatează AP.

Ministerul Sănătății din Spania, Organizația Mondială a Sănătății și compania de croaziere Oceanwide Expeditions au declarat că niciuna dintre cele peste 140 de persoane de pe Hondius nu a prezentat simptome ale virusului.

Cei care debarcau și personalul care lucra în portul Granadilla din Tenerife purtau echipament de protecție în timpul procesului de evacuare, inclusiv măști de protecție, costume de protecție a materialelor periculoase și respiratoare. „Întreaga operațiune decurge normal”, a spus ministrul spaniol al Sănătății, Mónica García.

De la avion pasagerii vor intra în carantină

Pasagerii și unii membri ai echipajului de peste 20 de naționalități aflați la bord vor fi evacuați pe parcursul zilei de duminică până luni.

După ce ajung la Madrid, cei evacuați în primul avion vor fi în carantină, spun autoritățile sanitare spaniole. Doar cei 14 cetățeni spanioli aflați la bord vor fi în carantină în țară.

Autoritățile au declarat că pasagerii și membrii echipajului care debarcă vor fi verificați pentru simptome, nu vor avea contact cu populația locală și vor fi scoși de pe navă doar după ce zborurile de evacuare vor fi gata să îi transporte la destinațiile lor. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, și miniștrii sănătății și ai internelor din Spania supraveghează operațiunea din Tenerife.