Șeful Organizației Mondiale a Sănătății va supraveghea evacuarea pasagerilor de pe nava de croazieră afectată de hantavirus

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că se va îndrepta spre insula spaniolă Tenerife, în largul coastei Africii de Vest, împreună cu înalți oficiali ai guvernului spaniol, „pentru a supraveghea debarcarea în siguranță a pasagerilor, membrilor echipajului și experților în sănătate”, potrivit AP.

Nava sub pavilion olandez, MV Hondius, este așteptată să sosească în Tenerife în primele ore ale zilei de duminică. Tedros a declarat că, în acest moment, nimeni la bordul navei Hondius nu prezenta simptome ale virusului.

„OMS continuă să monitorizeze activ situația, să coordoneze sprijinul și pașii următori și va ține statele membre și publicul la curent în consecință. Până în prezent, riscul pentru populația Insulelor Canare și la nivel global rămâne scăzut”, a postat el pe X.

Ministrul Sănătății din Spania, Monica Garcia, a declarat vineri că se va îndrepta spre Tenerife împreună cu Tedros și cu ministrul de interne, Fernando Grande-Marlaska, pentru a coordona debarcarea.

Trei persoane au murit de la izbucnirea epidemiei, iar cinci pasageri care au părăsit nava sunt infectați cu hantavirus. Atât SUA, cât și Marea Britanie au convenit să trimită avioane pentru a-și evacua cetățenii de pe nava de croazieră.

Șefa serviciilor de urgență din Spania, Virginia Barcones, a declarat că pasagerii vor fi duși într-o „zonă complet izolată și delimitată” odată ce debarcă.

Hantavirusul se răspândește de obicei prin inhalarea excrementelor de rozătoare contaminate și nu se transmite ușor între oameni. Însă virusul Andes detectat în focarul de pe vasul de croazieră se poate răspândi între oameni în cazuri rare. Simptomele apar de obicei între una și opt săptămâni după expunere.