Hantavirus / Imunologul care a creat vaccinul anti-Covid: „Nu va exista o pandemie. E nevoie de 10 luni pentru tehnologii anti-hantavirus”

„Suntem sau nu în fața unei pandemii de hantavirus?”, este o întrebare multiplicată de prea multe ori pentru ca ea să nu capete un răspuns, iar imunologul laureat cu Nobelul pentru Medicină în 2023 Drew Weissman temperează îngrijorarea și spune că, într-adevăr, „hantavirusul se poate transmite între oameni, însă nu la fel de rapid ca și Covidul. Infecțiile cu hantavirus sunt cazuri sporadice, care necesită monitorizare, ca orice altă infecție, dar nu suntem în pragul unei noi pandemii”, dă acesta asigurări în presa italiană.

În privința unui vaccin împotriva hantavirusului, Weissman spune că există deja în laboratoare și că, pentru variante de tulpini și specii ale hantavirusului se lucrează de mai bine de 30 de ani.

„Este nevoie de timp tehnic”

Însă omul (sau, mai bine zis, unul dintre cei doi oameni) care a făcut posibilă existența unui vaccin anti-Covid în 10 luni spune:

„Durează nouă sau zece luni pentru ca acestea să fie disponibile.

Lucrăm la toți virușii potențial responsabili de pandemii, dar este nevoie de timp tehnic pentru a aduce aceste tehnologii pe piață. Chiar și pentru Covid le aveam deja pregătite”.

Bilanțul rămâne neschimbat

În altă ordine de idei, autoritățile sanitare din toată lumea sunt în stare de alertă. Ele încearcă să reconstituie lanțul de infecții cu hantavirus după focarul de pe MV Hondius.

Partea bună este că bilanțul morților rămâne neschimbat – trei persoane, doi soți olandezi și o cetățeană germană.

Cinci persoane au fost testate pozitiv pentru specia andină a hantavirusului și alte trei sunt încă suspecte.

Nu se știe foarte exact dacă focarul a izbucnit pe vasul de croazieră sau a fost adus din afară.

Cazurile

Primul caz confirmat datează de la începutul lui mai.

Primul pasager infectat a contractat, se crede, virusul înainte de îmbarcare, în urma unui contact cu o rozătoare la o groapă de gunoi din apropierea orașului Ushuaia, Argentina.

Cuplul olandez, considerat primul caz al focarului, se îmbarcase pe 1 aprilie.

Femeia a fost scoasă dintr-un zbor al KLM pe ruta Johannesburg în data de 25 aprilie, din cauza agravării stării de sănătate, și a murit înainte de a ajunge în Olanda.

O însoțitoare de bord KLM care intrase în contact cu ea a fost internată ulterior la Amsterdam cu posibile simptome de hantavirus.

Urgență de nivel 3

Toți pasagerii care au debarcat în Insula Sfânta Elena pe 24 aprilie au fost contactați, a anunțat operatorul navei.

Printre ei se numără cetățeni din cel puțin 12 țări, inclusiv șapte britanici și șase americani.

Internațional

Andes a singurul hantavirus care se transmite de la om la om

Carlo Federico Perno, șeful Unității de Microbiologie și Imunologie Diagnostică de la Spitalul Bambino Gesù din Roma, explică particularitatea acestui focar: virusul Andes (care este o specie din familia hantavirusurilor și nu o tulpină) este singurul hantavirus dovedit că se transmite de la om la om prin contact apropiat și prelungit.

Celelalte specii și tulpini se transmit exclusiv prin inhalarea particulelor de urină, fecale sau ale salivei rozătoarelor infectate.

Rata mortalității variază între 1% și 15% în Asia și Europa și poate ajunge la 50% în America, unde sindromul pulmonar provocat de hantavirus este mai frecvent.

„Hantavirusurile au o capacitate ridicată de mutație”

Perno avertizează că, deși în Europa circulă tulpini mai puțin patogene, riscul nu trebuie ignorat: „Hantavirusurile, ca toate virusurile ARN, au o capacitate ridicată de mutație.

Când un virus se adaptează la oameni, devine mai infecțios.

Și mortalitatea (în rândul persoanelor infectate – n. red.) nu scade neapărat odată cu creșterea transmisibilității” – adică virusul nu-și pierde din vitalitate odată cu mărirea ratei de transmisibilitate, ba se poate întâmpla chiar contrariul.

OMS lucrează la „îndrumări pas cu pas”

Toți pasagerii care au debarcat pe St. Helena din Atlanticul de Sud , unde nava a acostat pe 24 aprilie , au fost contactați, a declarat operatorul navei.

Printre aceștia se numără persoane din cel puțin 12 țări , inclusiv șapte cetățeni britanici și șase americani.

Primul caz confirmat de hantavirus în acest focar datează de la începutul lunii mai.

„Acesta nu este coronavirus, este un virus foarte diferit”, a declarat Maria Van Kerkhove , directoarea OMS pentru focare și pandemii, într-o conferință de presă.

OMS a declarat că lucrează la „îndrumări pas cu pas pentru momentul în care zecile de pasageri rămași la bordul navei, cu destinația Insulelor Canare, vor ajunge acolo sâmbătă sau duminică și când vor debarca și se vor întoarce acasă. Niciunul dintre acești pasageri nu prezintă în prezent simptome”.

Lanțuri de contacte în lume

Departamentul de Sănătate Publică din Georgia a declarat că monitorizează doi rezidenți asimptomatici care s-au întors acasă după ce au debarcat de pe nava de croazieră.

Departamentul de Servicii de Sănătate din Arizona a declarat că urmărește cazul unui rezident care se afla, de asemenea, pe navă și care era asimptomatic.

Potrivit New York Times, California monitoriza mai mulți rezidenți care fuseseră pe navă. Autoritățile din Texas au declarat că doi rezidenți care erau pasageri pe navă s-au întors în Statele Unite înainte de focar.

Europa

Spitalul Universitar din Düsseldorf, care tratează persoana evacuată germană, a declarat că nu este vorba de un caz confirmat, ci mai degrabă de un contact, și că aceasta este în curs de testare.

În Elveția, un bărbat care a călătorit pe vasul de croazieră și a fost spitalizat a fost testat pozitiv pentru infecție, au declarat oficialii.

Un cetățean danez care se afla la bordul navei Hondius s-a întors acasă și a fost sfătuit să se autoizoleze ca măsură de precauție, au declarat autoritățile sanitare daneze.

Canada

În Canada , oficialii au declarat că doi canadieni care se aflau la bordul vasului de croazieră s-au întors acasă înainte de identificarea focarului, iar un alt cetățean canadian se afla în același zbor ca o persoană simptomatică.

Toți trei sunt în prezent asimptomatici.

Weissman e foarte dur cu politicienii: „A fi pregătit nu înseamnă a avea măști și mănuși”

Revenind la Weissman, acesta este realist: realitatea este că, în decursul istoriei omenirii, au existat pandemii și numai în ultimii 150 de ani am avut zeci. El îi ceartă pe politicieni pentru lipsa lor de interes în finanțarea cercetărilor:

„Am avut trei pandemii de coronavirus și zeci de pandemii de gripă în ultimii 150 de ani. Acestea sunt fenomene naturale pentru mediul nostru. Problema este că nu suntem pregătiți.

Pentru a le preveni, trebuie să investim în cercetare, iar asta înseamnă să punem la dispoziție fonduri.

Dar politicienii de astăzi nu se gândesc la viitor; se gândesc doar la ceea ce este necesar astăzi și nu investesc în acest domeniu.

De aceea nu vor să finanțeze cercetări viitoare care ne-ar putea proteja.

Pentru mine, a fi pregătit înseamnă a avea un vaccin gata de administrat oamenilor pentru a-i imuniza: aceasta este diferența dintre prevenție și tratament.

Dar guvernul s-a săturat de asta și a încetat să ne mai finanțeze.

În opinia lor, a fi pregătit înseamnă a avea suficiente măști și mănuși.

Dar a aștepta zece luni pentru un vaccin (un timp incredibil de rapid pentru știință) duce totuși la un colaps economic”, spune Weissman.