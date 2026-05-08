Marco Rubio se va întâlni cu Giorgia Meloni, după conflictul premierului italian cu Donald Trump

În a doua sa zi în peninsula italică, Marco Rubio se va întâlni, vineri, cu Giorgia Meloni la Palazzo Chigi din Roma, în contextul dezacordurilor dintre premierul italian și președintele american, pe tema războiului din Iran, relatează AFP.

Joi, secretarul de stat american a avut o vizită similară cu Papa Leon al XIV-lea, pentru a îmbunătăți relațiile dintre Vatican și Washington, într-un moment în care președintele american Donald Trump l-a atacat în repetate rânduri și pe suveranul pontif.

Trump a criticat-o dur pe Meloni

Președintele american a criticat-o aspru pe Meloni, pentru că a refuzat să implice țara sa în acordul nuclear cu Iranul. „Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca Italia în aer în două minute dacă ar avea ocazia, a declarat Trump luna trecută.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a declarat, joi, că Europa și Statele Unite au nevoie reciproc de ajutorul amândurora, deoarece „asta înseamnă să fim aliați”, potrivit aceleiași surse.

Situația din Strâmtoarea Ormuz, printre subiectele ce vor fi abordate

De asemenea, Tajania adăugat că dorește să discute cu Marco Rubio despre problema Strâmtorii Ormuz, precum și despre situația din Liban.

Donald Trump a amenințat că va retrage forțele americane din Italia, afirmând că Roma „nu ne-a fost de niciun ajutor” în războiul împotriva Iranului. El a emis avertismente similare Spaniei, în timp ce Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de soldați americani din Germania.

La începutul acestei săptămâni, în timpul unei vizite în Armenia, Meloni a declarat, cu privire la retragerea propusă a trupelor americane, că: „Aceasta este o decizie pe care nu o iau eu și cu care nu sunt de acord”. Ea a adăugat că nu consideră „anumite lucruri care au fost spuse recent ca fiind adevărate”, adăugând că nimeni nu a solicitat oficial asistența Italiei, prin intermediul NATO.