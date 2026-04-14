Trump o critică pe Giorgia Meloni: Ea e inacceptabilă. Credeam că are curaj, m-am înșelat

Președintele american Donald Trump a lansat atacuri la adresa premierului Italiei, Giorgia Meloni, într-un interviu acordat presei italiene. „Nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca Italia în aer în două minute dacă ar avea ocazia (...) Este foarte diferită de ceea ce credeam”, a spus Trump, după ce Meloni a criticat comentariile făcute de liderul de la Casa Albă la adresa Papei Leon al XIV-lea.
Diana Nunuț
14 apr. 2026, 20:41, Știri externe

Președintele american Donald Trump a spus marți, într-un interviu telefonic acordat jurnaliștilor publicației Corriere della Sera, că premierul italian Giorgia Meloni „nu mai este aceeași persoană”, la o zi după ce aceasta i-a criticat atacul la adresa Papei Leon al XIV-lea.

Întrebat despre comentariile lui Meloni de luni — în care ea a calificat atacul lui Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea ca fiind inacceptabil — președintele SUA a replicat: „Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca Italia în aer în două minute dacă ar avea ocazia”.

Liderul de la Casa Albă a acuzat-o pe Giorgia Meloni că „nu face nimic pentru a obține petrol” și că aceasta „nu vrea să ne ajute să scăpăm de arma nucleară”.

„Este foarte diferită de ceea ce credeam”, a spus Trump în interviu, potrivit POLITICO.

Reacția președintelui american vine în contextul în care în urmă cu un an, el o numea pe Meloni „o femeie minunată” și „o mare lideră”, când ea era considerată de mulți drept „consiliera neoficială a lui Trump” în UE.

Giorgia Meloni a fost singurul lider european prezent la inaugurarea lui Trump la Casa Albă în ianuarie 2025 și a acționat ca „o punte” între Europa și SUA în timpul discuțiilor privind tarifele, potrivit vicepreședintelui american JD Vance.

