Suedia garantează un împrumut de 236 de milioane de euro pentru Ucraina prin Banca Mondială

Guvernul Suediei a anunțat vineri că va oferi o nouă garanție pentru Banca Mondială, care va permite Ucrainei să primească un împrumut de aproximativ 2,5 miliarde SEK, adică 236 de milioane de euro, potrivit European Pravda.

Potrivit autorităților de la Stockholm, banii vor fi folosiți, printre altele, pentru acoperirea cheltuielilor publice din bugetul de stat al Ucrainei, afectat de invazia la scară largă a Rusiei.

„Ucraina se confruntă cu provocări de finanțare atât imediate, cât și pe termen lung. Prin urmare, Suedia oferă sprijin bugetar prin intermediul UE și al Băncii Mondiale”, a declarat Benjamin Dousa, ministrul pentru Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și Comerț Exterior.

Acesta a mai adăugat: „Sunt mândru că, prin această garanție, Suedia contribuie la susținerea serviciilor publice esențiale în Ucraina, în ciuda războiului. Garanția este o investiție nu doar în viitorul și libertatea Ucrainei, ci și în cel al Europei și al Suediei”.

Decizia pune în aplicare mandatul aprobat anterior de parlamentul suedez, care permite guvernului să încheie astfel de acorduri de garantare în anul 2026.

„Suedia garantează astfel un împrumut de 236 de milioane de euro (aproximativ 2,5 miliarde de coroane suedeze)”, se mai arată în declarație.

Garanția este acordată Băncii Mondiale și face parte din programul de sprijin PEACE, prin care Ucraina primește finanțare pentru anumite cheltuieli. Printre ele se numără plata pensiilor, salariile angajaților din sectorul public, dar și sprijin pentru persoanele vulnerabile și cele strămutate intern.

Totalul angajamentelor Suediei către Banca Mondială pentru sprijinirea Ucrainei ajunge acum la aproximativ 280 de milioane de euro. Garanția va rămâne valabilă până în 2056.

Separat, pe 28 mai, prim-ministrul suedez Ulf Kristersson a anunțat că 16 avioane de luptă Gripen second-hand vor fi trimise în Ucraina. Planurile includ și achiziția a încă 20 de aeronave noi de același tip.

În același context, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va folosi fondurile din împrumutul european de 90 de miliarde de euro pentru apărare, în special pentru achiziția de avioane Gripen din Suedia.