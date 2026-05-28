Președintele Zelenski merge în Suedia pentru discuții privind cooperarea militară și livrarea de avioane Gripen

Vizita lui Volodimir Zelenski în Suedia are ca principal obiectiv consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, relatează Associated Press.

Liderul ucrainean a anunțat că Kievul și Stockholmul pregătesc un nou pachet important de sprijin militar, iar discuțiile includ și posibilitatea unui acord pentru livrarea de avioane Gripen.

I am in Sweden today on a working visit. We are preparing a major defense package for Ukraine and a strong step regarding Gripen fighter jets, which will definitely make our combat aviation more effective. Meetings are scheduled today with Prime Minister Ulf Kristersson, and… pic.twitter.com/WjwV589PKk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 28, 2026

„Sunt astăzi în Suedia într-o vizită de lucru. Pregătim un pachet major de apărare pentru Ucraina și un pas important în ceea ce privește avioanele de vânătoare Gripen, care vor face cu siguranță aviația noastră de luptă mai eficientă”, transmite pe X Volodimir Zelenski.

În plus, președintele Ucrainei urmărește să valorifice experiența acumulată în războiul cu Rusia, în special în domeniul dronelor.

Potrivit președintelui, expertiza ucraineană a contribuit la întărirea apărării aeriene în state din Orientul Mijlociu și la baze militare americane din regiune.

Totodată, Kievul a semnat acorduri comune de producție de drone cu mai multe state membre ale Uniunii Europene.

În ciuda dronelor ucrainene, Rusia își menține avantajul în ceea ce privește rachetele balistice cu rază lungă. Forțele ruse au lansat aproape 90 de rachete și sute de drone asupra Kievului, la sfârșitul săptămânii.

În urma atacului, autoritățile de la Kiev au cerut președintelui SUA, Donald Trump, și Congresului american suplimentarea livrărilor de muniție pentru sistemele Patriot PAC-3 și alte echipamente de apărare aeriană.