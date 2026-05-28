Președintele Zelenski merge în Suedia pentru discuții privind cooperarea militară și livrarea de avioane Gripen

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectuează joi o vizită de stat în Suedia. Oficialul urmează să se întâlnească cu premierul Ulf Kristersson, în contextul pregătirii unui nou pachet major de apărare destinat Kievului.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
28 mai 2026, 13:17, Știri externe
Vizita lui Volodimir Zelenski în Suedia are ca principal obiectiv consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării, relatează Associated Press

Liderul ucrainean a anunțat că Kievul și Stockholmul pregătesc un nou pachet important de sprijin militar, iar discuțiile includ și posibilitatea unui acord pentru livrarea de avioane Gripen. 

„Sunt astăzi în Suedia într-o vizită de lucru. Pregătim un pachet major de apărare pentru Ucraina și un pas important în ceea ce privește avioanele de vânătoare Gripen, care vor face cu siguranță aviația noastră de luptă mai eficientă”, transmite pe X Volodimir Zelenski. 

În plus, președintele Ucrainei urmărește să valorifice experiența acumulată în războiul cu Rusia, în special în domeniul dronelor. 

Potrivit președintelui, expertiza ucraineană a contribuit la întărirea apărării aeriene în state din Orientul Mijlociu și la baze militare americane din regiune. 

Totodată, Kievul a semnat acorduri comune de producție de drone cu mai multe state membre ale Uniunii Europene. 

În ciuda dronelor ucrainene, Rusia își menține avantajul în ceea ce privește rachetele balistice cu rază lungă. Forțele ruse au lansat aproape 90 de rachete și sute de drone asupra Kievului, la sfârșitul săptămânii. 

În urma atacului, autoritățile de la Kiev au cerut președintelui SUA, Donald Trump, și Congresului american suplimentarea livrărilor de muniție pentru sistemele Patriot PAC-3 și alte echipamente de apărare aeriană. 

