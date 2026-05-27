Letonia își intensifică apărarea antidronă la frontiera cu Rusia și Belarus

Armata Letoniei a anunțat că va consolida sistemele de apărare antidronă de-a lungul frontierelor cu Rusia și Belarus. Decizia vine după ce mai multe aparate de zbor s-au prăbușit pe teritoriul leton.
Foto: iStock
Radu Mocanu
27 mai 2026, 12:33, Știri externe
Echipe mobilizate la graniță

Comandantul Centrului de Competență pentru Sisteme Autonome al armatei letone, Modris Kairiss, a anunțat miercuri că armata va desfășura în următoarele două săptămâni echipe de interceptare a dronelor la granițele cu Rusia și Belarus. 

Oficialul a explicat că echipele vor fi constituite din câte patru militari care vor opera sisteme capabile să distrugă dronele inamice pe o rază de până la 10 kilometri. 

„Trebuie să creștem numărul unor astfel de echipe, dar trebuie să găsim un echilibru între acest lucru și alte nevoi ale armatei. Dacă le plasăm la fiecare kilometru de graniță, vom epuiza rapid toate resursele armatei”, a spus Kairiss, citat de Reuters, punctând totuși că numărul de militari dislocați va rămâne clasificat. 

Amenințarea dronelor de mici dimensiuni

Oficialul a subliniat și că dronele de mici dimensiuni reprezintă o provocare majoră pentru statele NATO, întrucât acestea sunt dificil de detectat și interceptat. 

„Nu este suficient să interacționăm cu orice observăm. Trebuie să identificăm mai întâi acel obiect pentru a evita lovirea unui avion civil. Detectarea și interceptarea țintelor mici este dificilă și este marea provocare cu care ne vom confrunta cu toții în curând”, a mai declarat Kairiss.

Demersurile militare vin pe fondul mai multor incidente cu dronă care au afectat Letonia. La începutul lunii, două drone s-au prăbușit și au explodat într-o instalație de stocare a petrolului din Letonia, iar un alt incident similar a avut loc recent, când o dronă a căzut într-un lac după ce a intrat nedetectată în spațiul aerian al țării. 

Incidentele cu drone au afectat și celelalte state baltice.  Un incidente din Lituania a forțat decidenții politici să se refugieze în adăposturi, iar în Estonia, un avion F-16 din România, aflat în misiune NATO de poliție aeriană, a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian.  

