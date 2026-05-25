România și Ucraina vor produce în comun drone, finanțate prin SAFE. Întâlnire a șefului planificării din MApN cu oficialii de la Kiev

Un comunicat al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei anunță discuțiile părții române pe tema proiectelor comune de apărare cu oficialii din Kiev.
Sorina Matei
25 mai 2026, 13:54, Știri externe
„Secretarul adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, David Aloyan, s-a întâlnit cu secretarul de stat și șeful Departamentului Politicii de Apărare, Planificării și Relațiilor Internaționale din cadrul Ministerului Apărării Naționale al României, Sorin Moldovan”, anunță Consiliul de Securitate din Ucraina.

Comunicatul anunță că accentul se pune pe dezvoltarea formatului Acordului privind Drone ca instrument cheie pentru extinderea cooperării dintre Ucraina și România.

„O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării și producției comune de drone, care vor fi finanțate în cadrul programului european SAFE”, spune Consiliul de Securitate.

„Ucraina și România intenționează să implementeze proiecte comune de apărare în cadrul programelor Build with Ukraine și Build in Ukraine.

De asemenea, au discutat despre aprofundarea cooperării în domeniul securității, în special în contextul securității la Marea Neagră. David Aloyan a mulțumit părții române pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru disponibilitatea acesteia de a dezvolta o cooperare pe termen lung în domeniul securității și apărării. Sorin Moldovan l-a invitat pe David Aloyan să viziteze Bucureștiul pentru a dezvolta cooperarea dintre cele două țări”, încheie Consiliul de Securitate din Ucraina.

