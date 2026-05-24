Atac rusesc de amploare cu drone și rachete asupra Kievului. Mai multe persoane au fost rănite

Forțele ruse au lansat un atac combinat de amploare cu rachete și drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, lovind clădiri rezidențiale și rănind cel puțin cinci persoane, au raportat oficialii.
Sursa foto: Mediafax Foto - caracter ilustrativ
Alexandra-Valentina Dumitru
24 mai 2026, 04:16, Știri externe
Jurnaliștii aflați la fața locului au relatat că au auzit ceea ce au descris ca fiind o serie masivă de lovituri cu rachete asupra capitalei Ucrainei în jurul orei 1:00, ora locală, și apoi din nou la ora 3:00.

Au fost emise alerte de raid aerian pentru toate regiunile țării, potrivit The Kyiv Independent.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că zeci de rachete se îndreptau spre capitală în jurul orei 00:30, ora locală.

La scurt timp după aceea, Forțele Aeriene au emis avertismente cu privire la o posibilă lansare de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acțiune de tip Oreshnik care viza Ucraina la ora 00:55.

Pagube raportate în mai multe districte

Timur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului Kiev, a raportat pagube la mai multe locuri de impact din oraș, inclusiv în districtele Obolon, Șevcenko, Holosiiv, Solomiansk, Desna, Darnîța, Dnipro și Podil din Kiev.

Oficialii au declarat că au fost raportate cel puțin cinci răniți în oraș.

Au fost semnalate pagube cauzate de resturi în districtul Șevcenko din Kiev, după ce fragmente de rachetă au căzut pe o clădire rezidențială de 24 de etaje, a raportat primarul Vitali Klitschki.

Fragmentele au căzut și în apropierea unei zone „nerezidențiale” și pe terenul unei școli.

Resturile au lovit, de asemenea, acoperișul unei clădiri înalte din districtul Darnîța, în timp ce locuințe au fost avariate în districtele Solomiansk și Dnipro, a spus Tkachenko.

Două clădiri rezidențiale din districtul Obolon au raportat, de asemenea, pagube după ce au fost lovite de proiectile rusești.

Printre alte pagube aduse infrastructurii din Kiev, rachetele și dronele rusești au lovit o clădire de supermarket, un cămin, un garaj și mai multe depozite din diferite cartiere ale orașului.

În alte părți ale Ucrainei, au fost auzite explozii și în orașele Cerkasi și Kropivnîțki, precum și în regiunea Hmelnițki, în timpul atacului, a raportat postul public de televiziune Suspilne.

Cel mai recent atac survine la câteva ore după ce președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește un asalt mai amplu în toată țara, inclusiv posibila utilizare a rachetei sale cu rază medie de acțiune Oreshnik împotriva Ucrainei.

