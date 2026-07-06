Premieră în România: Universitatea Politehnica Timișoara înființează Facultatea de Robotică și Inteligență Artificială

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT) își extinde oferta educațională prin înființarea Facultății de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome – o structură academică nouă care va pregăti viitori specialiști în unele dintre cele mai căutate domenii ale transformării tehnologice.

Noua facultate va reuni programe de studii precum: Informatică, Mecatronică, Robotică, Ingineria Dronelor și Informatică Aeronautică, la intersecția dintre software, inteligență artificială, automatizări și sisteme autonome, potrivit comunicatului universității.

UPT vrea să dezvolte laboratoare moderne și să atragă cercetători și studenți performanți

Cererea tot mai mare de specialiști în tehnoogiile emergente justifică intenția universității de a acredita programe noi începând chiar cu anul academic viitor.

Reprezentanții universității afirmă că noua facultate face parte dintr-o strategie amplă de dezvoltare prin care Timișoara ar urma să devină un centru regional și european pentru robotică, inteligență artificială și sisteme autonome.

Planurile instituției includ dezvoltarea unor laboratoare moderne, atragerea de cercetători și studenți performanți, colaborarea cu mediul de afaceri și participarea la proiecte internaționale de cercetare și inovare.

„Vrem ca Facultatea de Robotică să devină un reper regional”

Universitatea estimează că acest ecosistem va contribui la atragerea de investiții, startup-uri tehnologice și parteneriate strategice la nivel internațional.

„Viziunea pe termen lung este ca Timișoara să devină unul dintre cele mai importante hub-uri de robotică și inteligență artificială din Europa Centrală și de Est. Ambiția noastră este ca Facultatea de Robotică, Inteligență Artificială și Sisteme Autonome să devină un reper regional în educația și cercetarea din domeniile tehnologiilor emergente.

Vrem ca studenții noștri să dezvolte roboții, sistemele autonome și aplicațiile de inteligență artificială care vor defini viitorul industriei, mobilității, sănătății și societății”, a spus rectorul UPT, Florin Drăgan.

Prin această inițiativă, Universitatea Politehnica Timișoara urmărește să adapteze formarea academică la evoluția rapidă a tehnologiilor digitale și să pregătească specialiști pentru domenii considerate esențiale în economia următoarelor decenii.