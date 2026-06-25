Un robot de livrări a refuzat să părăsească zona în care se desfășura o operațiune SWAT

Un robot de livrări a intrat în bucluc fiind prins în mijlocul unei operațiuni SWAT, potrivit Futurism.

Incidentul s-a produs în Arizona. Robotul de mărimea unui cărucior de cumpărături, se îndrepta spre adresa unde avea de făcut o livrare de mâncare. El a dat nas în nas cu polițiștii aflați în mijlocul unei operațiuni cu arme. Polițiștii investigau un „incident legat de arme” la o casă din apropiere și i-au cerut robotului să plece.

Acesta a refuzat și a stat în zonă până la finalul misiunii. Polițiștii au fost nevoiți să-și adapteze strategia pentru a intra în casă și a face o arestare.

Robotul a plecat cu mașina

La final, un camion al companiei care deține roboții de livrări a apărut în zonă. Robotul a fost urcat în mașină și proprietarii săi i-au luat apărarea. Ei susțin că robotul s-a comportat conform planului oprindu-se și așteptând în siguranță în timp ce polițiștii acționau.

Robotul implicat în incident se deplasează cu 32 de kilometri pe oră. El este construit să se deplaseze pe șosele și piste de biciclete.