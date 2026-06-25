David Popovici, primit de Papa Leon al XIV-lea înaintea participării la Trofeul „Sette Colli” de la Roma

Multiplul campion român, David Popovici, a avut joi o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea, alături de ceilalți participanți la cea de-a 62-a ediție a Trofeului „Sette Colli”, competiție internațională de natație care se desfășoară la Roma.

Papa Leon al XIV-lea i-a primit în audiență pe membrii Federației Italiene de Natație și pe sportivii participanți în Sala Clementină din Palatul Apostolic.

Stând în rând pentru a vorbi cu Papa Leon s-a numărat și campionul la înot David Popovici, care a dat mâna cu acesta.

Potrivit Vatican News, în discursul pe care l-a susținut, suveranul pontif i-a încurajat pe sportivi și oficiali să promoveze valorile sportului și să cultive „angajamentul, solidaritatea şi onestitatea”.

„Sportul, atunci când este bine practicat, este medicament pentru trup şi spirit. Integrează diferitele componente ale persoanei şi le îndreaptă spre valori foarte importante, precum angajamentul, solidaritatea şi onestitatea. În activităţile sportive, în special cele desfăşurate la nivel competitiv, fiinţa umană exercită puterea voinţei, dar o face doar în măsura în care este motivată. Şi aici se distinge calitatea unui sportiv: prin calitatea motivaţiilor sale”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Papa a declarat că sportul reprezintă nu doar un „medicament pentru trup şi spirit”, ci și „o oportunitate de creştere spirituală”.

El a spus câteva cuvinte și despre ce înseamnă de fapt înotul, declarând că apa „reaminteşte simbolic” de perioada petrecută în pântecele mamei și că a trăi înseamnă să învățăm să ne mișcăm în armonie cu cei din jur și cu mediul înconjurător.

„Pentru noi, creştinii, apa este simbolul Botezului şi a vieţii noi în Cristos”, a adăugat acesta.

„Toţi, din diferite ţări, v-aţi reunit aici, animaţi de aceeaşi pasiune şi de aceleaşi valori, dincolo de orice diferenţă de limbă, naţionalitate sau cultură. Acest fapt, tipic manifestaţiilor sportive internaţionale, oferă un semn de speranţă, un semn al lumii pe care o dorim; contribuie la întâlniri paşnice între popoare şi la fraternitate”, a spus Papa.

La finalul întâlnirii, suveranul pontif i-a îndemnat pe sportivi să continue să promoveze valorile sportului.

„De aceea, vă încurajez să continuaţi să practicaţi şi să răspândiţi valorile sportului. Pentru că vârsta spiritului de competiţie trece, dar acele valori rămân! Vă încredinţez mijlocirii sfântului Pier Giorgio Frassati – un tânăr sportiv care a iubit mult muntele – şi vă binecuvântez din inimă pe toţi şi pe cei dragi”, a spus el.

În acest weekend, David Popovici va participa la Trofeul „Sette Colli” de la Roma. Sportivul dinamovist va concura în trei probe: 50 m liber, pe 26 iunie, 100 m liber, pe 27 iunie și 200 m liber, pe 28 iunie.

La competiția din capitala Italiei va participa și Denis Popescu, care va lua startul în probele de 100 m fluture, pe 26 iunie și 100 m spate, pe 27 iunie.