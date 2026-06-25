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Trei răniți după ce o mașină a intrat în trei pietoni în parcarea unui mall din Timișoara

O femeie și doi bărbați au fost răniți joi după-amiaza după ce o mașină a intrat într-o zonă destinată pietonilor în parcarea unui mall din Timișoara.
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Cosmin Pirv
25 iun. 2026, 18:10, Social
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Potrivit IPJ Timiș, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea accidentului în jurul orei 17.00.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 65 de ani, în timp ce conducea o mașină în parcarea unui centru comercial din Timișoara, ar fi pătruns pe o zonă destinată pietonilor, unde a accidentat o femeie și doi bărbați, iar ulterior s-a oprit într-o societate comercială din zonă.

Au fost rănitre trei persoane: o femeie de 56 de ani, un bărbat de 34 de ani și un alt bărbat, ale cărui date de identificare nu au putut fi stabilite la fața locului întrucât a fost transportat la spital.

Toate victimele au fost duse la spital.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

ISU Timiș anunță că a intrevenit după ce o mașină a intrat în fațada unui magazin.

La sosirea echipajelor, cele 3 persoane accidentate erau conștiente și cooperante, prezentând multiple traumatisme.

Polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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