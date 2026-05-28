Incident la metrou: a fost chemat echipajul SMURD

Un echipaj SMURD a fost solicitat, joi dimineața, la stația de metrou Preciziei, din Capitală, după ce unei persoane aflate în trenul de metrou i s-a făcut rău.
Sursa foto: Mediafax Foto
Laura Buciu
28 mai 2026, 10:22, Social
Metrorex informează că joi, în jurul orei 09:10, în trenul de metrou aflat în staţia Preciziei, linia 2, a fost raportată o urgenţă medicală, după ce unei persoane i s-a făcut rău.

A fost solicitat ajutorul SMURD pentru a-i acorsda îngrijiri persoanei aflate în urgență medicală.

Trenul este staţionat la peron până la încheierea procedurilor ce se impun în astfel de cazuri.

Pasagerii din trenul oprit și-au continuat călătoria cu un alt tren sosit la cealaltă linie.

La ora transmiterii știrii, circulația trenurilor de metrou se desfășoară pe un singur fir, (în ambele sensuri) între Preciziei – Politehnică. Călătorii sunt informați cu privire la această situație prin instalațiile de sonorizare din stații.

