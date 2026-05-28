Piața muncii: 61 de aplicări pentru fiecare job / Cât de grea a devenit, cu adevărat, căutarea unui loc de muncă în România

Piața muncii din România dă semne clare de efervescență: numărul candidaților care și-au creat un cont pe eJobs.ro de la începutul anului a crescut cu 13% față de aceeași perioadă din 2025, ajungând la aproape 131.000 de persoane noi, arată comunicatul de joi al eJobs.

În total, platforma a înregistrat peste 5,5 milioane de aplicări în primele cinci luni ale anului – o medie de 1,1 milioane pe lună și 61,5 aplicări pentru fiecare job disponibil.

Tinerii sunt primii la start

Dacă în ceea ce privește numărul de aplicări cei mai activi rămân candidații între 25 și 35 de ani, profilul candidatului nou spune o poveste diferită: cel mai mare segment dintre cei care și-au creat un cont în platformă în 2026 sunt tinerii între 18 și 24 de ani – 26% din total.

„Vedem tot mai mulți candidați foarte tineri care se grăbesc să își înceapă viața profesională, care vor să se angajeze mai devreme decât se întâmpla în anii trecuți și să nu mai amâne acest moment până după finalizarea studiilor.

Asta pentru că au înțeles că au nevoie să acumuleze experiență și să depășească rapid zona de entry level ce presupune competențe care, în anumite domenii, au fost deja transferate către inteligența artificială”, explică Bogdan Badea, CEO eJobs.

Retailul conduce, construcțiile surprind

Ca în fiecare an, cele mai multe aplicări s-au concentrat în sectoarele de volum: retail, servicii, financiar-bancar, call-center/BPO, industria alimentară și turism.

Noutatea din 2026 vine din zona construcțiilor și energiei, sectoare care atrag tot mai mulți candidați – inclusiv din alte domenii – datorită unor pachete salariale devenite competitive.

Biroul revine, remote-ul scade

Una dintre tendințele care definesc 2026 pe piața muncii este revenirea la birouri.

Aplicările pentru joburi remote au scăzut la 9,8%, față de o rată constantă de 12–15% înregistrată între 2020 și 2025.

„Angajatorii au transmis semnale clare în piață că vor să readucă oamenii la birouri, iar candidații aplică în consecință. În plus, se simt mai siguri pe un loc de muncă unde interacționează zilnic cu echipa și managerul”, spune Bogdan Badea.

De asemenea, aplicările pentru joburi în străinătate au înregistrat și ele o scădere, ajungând la doar 0,8% din totalul aplicărilor în primele cinci luni ale anului.

Stabilitate, nu aventură

Dincolo de cifre, mesajul care traversează toate categoriile profesionale este același: candidații din 2026 caută, înainte de orice, stabilitate financiară.

Iar luna ianuarie a fost, de departe, cea mai activă – aproape 33.000 de români și-au creat un CV pe eJobs.ro chiar la începutul anului.

În prezent, peste 16.000 de locuri de muncă sunt disponibile pe eJobs.ro și alte 6.500 pe iajob.ro, platforma dedicată angajării rapide, fără CV.