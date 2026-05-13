Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți: salarii de la 1.000 de euro

Potrivit Observator News, firmele de construcții au început să recruteze direct din facultăți și să investească în programe de formare pentru studenți și absolvenți, în încercarea de a acoperi lipsa de forță de muncă din industrie.

Companiile încearcă să atragă tinerii

Mulți absolvenți evită construcțiile civile din cauza programului solicitant, a responsabilității ridicate și a volumului mare de muncă. În plus, domeniul este perceput de mulți tineri drept unul dificil, chiar dacă salariile de început pornesc de la aproximativ 1.000 de euro.

Angajatorii spun însă că industria s-a schimbat mult în ultimii ani și că încearcă să se adapteze cerințelor noilor generații. Tot mai multe firme oferă programe de training, mentorat și posibilitatea de a avansa rapid în companie.

„Noi vă luăm de pe băncile facultăților, vă formăm, puteți intra în producție, puteți merge pe șantiere. Fiecare student care intră, fiecare angajat, are un program de formare”, a declarat un reprezentant al unei companii din domeniu pentru sursa citată.

Experiența nu mai este principalul criteriu

În contextul lipsei acute de personal, experiența profesională nu mai reprezintă principalul criteriu la angajare. Marile companii preferă să recruteze tineri încă din perioada facultății și să îi pregătească intern, astfel încât să îi adapteze la cerințele tot mai complexe ale proiectelor moderne.

Sectorul construcțiilor rămâne unul dintre cele mai active din economie, pe fondul investițiilor în infrastructură, proiecte rezidențiale și dezvoltări industriale. Reprezentanții industriei avertizează însă că lipsa forței de muncă riscă să încetinească ritmul proiectelor în următorii ani.