Meniul de la cantinele studențești din Galați, publicat zilnic printr-o aplicație a Universității Dunărea de Jos

Studenții Universității Dunărea de Jos din Galați vor afla cu ajutorul unei aplicații ce pot mânca la cantinele studențești. Meniul de la cantinele din Galați va fi publicat zilnic pe aplicația universității gălățene. Aplicația este mult mai mare și servește drept platformă de prezentare a instituției.
Petru Mazilu
13 mai 2026, 10:52, Social
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a dezvoltat o aplicație mobilă, care poate fi descărcată online și utilizată pe orice fel de telefon. Aceasta va acționa ca o platformă de prezentare și promovare a instituției.

„UGALConnect va oferi acces facil la informațiile academice, administrative și la evenimente, fiind un punct central al comunicării pentru comunitatea UDJG, dar și un centru de informare pentru viitorii studenți. Aceasta poate fi considerată și folosită ca un instrument în promovarea universității atât pe plan local, național, cât și internațional”, au transmis reprezentanții UDJ Galați.

Utilizatorii vor putea naviga printr-o interfață intuitivă pe dispozitivele mobile. Aplicația va include un sistem detaliat al facultăților și programelor de studii, notificări în timp real despre universitate și un catalog educațional.

De asemenea, aplicația va prezenta meniul zilnic de la cantinele studențești.

