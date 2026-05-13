Patru bărbați acuzați pe nedrept de crimele dintr-un magazin de iaurt din Texas vor primi 35 de milioane de dolari

Cei patru au fost acuzați de violul și uciderea a patru adolescente într-un magazin de iaurt în 1991, însă un judecător i-a declarat oficial nevinovați în februarie 2026, după ce anchetatorii au stabilit că adevăratul autor al crimelor era un alt suspect, mort încă din 1999m arată AP.

Un caz care a șocat America

Crimele au avut loc într-un magazin „I Can’t Believe It’s Yogurt” din Austin și au rămas cunoscute drept „yogurt shop murders”. Victimele au fost Amy Ayers, de 13 ani, Eliza Thomas, de 17 ani, și surorile Jennifer și Sarah Harbison, în vârstă de 17 și 15 ani. Potrivit anchetei, adolescentele au fost legate, călușate și împușcate în cap, iar apoi clădirea a fost incendiată. Cazul a provocat un val uriaș de emoție în Statele Unite și a generat ani întregi de presiune asupra poliției pentru găsirea vinovaților.

Condamnări bazate pe mărturisiri contestate

Robert Springsteen și Michael Scott au fost condamnați în principal pe baza unor mărturisiri despre care au susținut constant că au fost obținute sub presiune de către poliție. Unul dintre ei a ajuns pe culoarul morții, iar celălalt a primit condamnare pe viață. Ulterior, condamnările au fost anulate în anii 2000. Alți doi suspecți, Forrest Welborn și Maurice Pierce, au negat permanent implicarea în crimă. Welborn nu a mai fost judecat după ce două mari jurii au refuzat să îl inculpe, iar Pierce a petrecut trei ani în închisoare înainte ca acuzațiile să fie retrase. Acesta a murit în 2010, într-un incident cu poliția după un control rutier.

ADN-ul a schimbat complet ancheta

Procurorii intenționau să îi rejudece pe Springsteen și Scott, însă noile teste ADN și reanalizarea probelor balistice au schimbat radical cazul. În 2025, anchetatorii au concluzionat că singurul autor al crimelor a fost Robert Eugene Brashers, un bărbat mort din 1999. Legătura a fost făcută după ce ADN-ul găsit sub unghia uneia dintre victime s-a potrivit cu profilul genetic al lui Brashers. Acesta fusese deja conectat prin teste ADN moderne la alte crime violente din mai multe state americane, inclusiv o strangulare în Carolina de Sud, violul unei adolescente în Tennessee și împușcarea unei mame și a fiicei sale în Missouri. Brashers s-a sinucis în 1999, după un lung asediu al poliției la un motel din Missouri.

Orașul Austin: „Un capitol devastator”

Acordul de despăgubire trebuie aprobat oficial de consiliul local din Austin. Administratorul orașului, T.C. Broadnax, a declarat că înțelegerea „închide ultimul capitol al unei povești devastatoare” din istoria orașului. Avocații celor exonerați au afirmat că speră ca acest caz să ducă la reforme în sistemul de investigații și la măsuri care să prevină condamnările eronate. Cazul este considerat unul dintre cele mai grave exemple recente de eroare judiciară din Statele Unite.