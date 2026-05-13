Jaf ratat în Anglia. Hoții mascați au distrus un magazin de bijuterii și au fugit fără a lua obiecte de valoare

Un jaf ratat a avut loc ziua în amiaza mare într-un oraș din Anglia. Hoți mascați au intrat cu un vehicul într-un magazin de bijuterii, l-au distrus și apoi au fugit fără a lua obiecte de valoare. Totul a fost înregistrat de o cameră video.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
13 mai 2026, 11:21, Social
Jaful ratat a fost în Bradford, Anglia, potrivit NEXTA. Trei hoți mascați au intrat cu un vehicul într-un magazin de bijuterii.

În imagini apar cei trei hoți, care au bâte de baseball și rucsacuri. Ei intră în magazinul distrus și apoi fug fără a fura ceva.

Din magazin ies și alte persoane, probabil angajați și clienți.

Imaginile spectaculoase cu jaful ratat i-au ajutat pe polițiști în anchetă. Polița a confirmat că infractorii nu au obținut nicio pradă. Un suspect a fost deja arestat.

