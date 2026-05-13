Jaf ratat în Anglia. Hoții mascați au distrus un magazin de bijuterii și au fugit fără a lua obiecte de valoare

Jaful ratat a fost în Bradford, Anglia, potrivit NEXTA. Trei hoți mascați au intrat cu un vehicul într-un magazin de bijuterii.
În imagini apar cei trei hoți, care au bâte de baseball și rucsacuri. Ei intră în magazinul distrus și apoi fug fără a fura ceva.
Din magazin ies și alte persoane, probabil angajați și clienți.
Imaginile spectaculoase cu jaful ratat i-au ajutat pe polițiști în anchetă. Polița a confirmat că infractorii nu au obținut nicio pradă. Un suspect a fost deja arestat.
💍In Britain, robbers smashed into a jewelry store with a car ram raid… but stole nothing
Three masked men drove a vehicle through the front window of a jewelry store in Bradford, stormed inside with baseball bats and backpacks — and then ran away empty-handed.
— NEXTA (@nexta_tv) May 13, 2026