Criza se amplifică. 13 mari companii aeriene au anulat mai multe zboruri

Numeroase companii aeriene au luat măsuri după izbucnirea crizei combustibililor provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Conform Express, în ultimele săptămâni, 13 companii aeriene au decis să anuleze mai multe zboruri pentru a reduce pierderile.

Lista companiilor aeriene care au anulat zboruri

Aegean Airlines

Zboruri suspendate către Orientul Mijlociu.

AirAsiaX

Reducerea a 10% din zborurile din cadrul grupului.

Air Canada

Reducerea a patru dintre cele 38 de zboruri zilnice către Aeroportul Internațional JFK, între 1 iunie și 25 octombrie.

Air New Zealand

Reducerea zborurilor în mai și iunie și creșterea tarifelor.

Asiana Airlines

Reducerea a 22 de zboruri între aprilie și iulie.

Cathay Pacific

Reducerea zborurilor de la mijlocul lunii mai până la sfârșitul lunii iunie și creșterea suprataxei pentru combustibil cu 34% de la 1 aprilie.

Lufthansa

Anularea a 20.000 de zboruri în următoarele șase luni.

Norse Atlantic

Zboruri anulate între Gatwick și Los Angeles.

SAS

1.000 de zboruri anulate în aprilie.

Turkish Airlines

Peste 3.000 de zboruri anulate, conform datelor Cirium, devenind compania aeriană cea mai afectată.

United Airlines

Reduce zborurile neprofitabile în următoarele două trimestre.

Vietjet

A modificat numărul de zboruri pe anumite rute.

Vietnam Airlines

23 de zboruri pe săptămână pe rute interne anulate începând din aprilie.

Criza combustibililor provocată de război

Războiul din Iran a provocat o creștere vertiginoasă a costului combustibilului pentru avioane. Prețul de referință al combustibilului european pentru avioane a crescut de la 831 de dolari pe tonă la începutul războiului la 1.838 de dolari la începutul lunii aprilie.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care Strâmtoarea Ormuz, calea navigabilă vitală prin care circulă o cincime din petrolul mondial, rămâne închisă din cauza conflictului.

Fatih Birol, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), a declarat că zborurile ar putea fi anulate în toată Europa dacă această cale de trecere vitală rămâne închisă.

„Cu cât durează mai mult, cu atât va fi mai rău pentru creșterea economică și inflația din întreaga lume. Unele țări pot fi mai bogate decât altele. Unele țări pot avea mai multă energie decât altele, dar nicio țară, nicio țară nu este imună la această criză”, a spus el pentru AP.