Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri

Marile companii aeriene au luat diferite măsuri pentru a reduce efectele crizei combustibilului. Potrivit experților de la Cirium citați de Express, companiile au redus deja două milioane de locuri în avioanele lor.

Statistica arată că în toată lumea companiile au oferit 130 de milioane de locuri pe rutele lor, o scădere semnificativă de la 132 de milioane între 10 și 21 aprilie.

De asemenea, unele companii aeriene au început să folosească aeronave mai mici sau mai eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil pentru a face economie. Alte companii au schimbat orarul și se gândesc să majoreze prețul biletelor.

Cele mai afectate au fost companiile din Golf, dar măsuri au luat și alți transportatori din diferite regiuni ale lumii, precum Lufthansa, British Airways, Air France-KLM, Turkish Airlines și Air China.

Experții au întocmit lista celor 15 companii aeriene care au anulat zboruri în aprilie. Pe listă sunt Turkish Airlines, Air China, Lufthansa, Emirates, United Airlines, British Airways, American Airlines, All Nippon Airways, KLM, Delta, Japan Airlines, Singapore Airlines, Air France, Air Canada și Etihad.