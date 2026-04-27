Creșterea prețului combustibilului afectează companiile aeriene low-cost. Wizz Air și airBaltic, sub presiune financiară

Potrivit informațiilor publicate de site-ul specializat în aviație Simple Flying, costurile ridicate pentru kerosen și volatilitatea pieței energetice determină companiile să își regândească strategiile financiare și operaționale.

Directorul general al companiei aeriene Ryanair, Michael O’Leary, a lansat avertismente publice cu privire la situația financiară a unor operatori rivali. Acesta susține că operatorii Wizz Air și airBaltic ar putea întâmpina probleme de lichiditate până la finalul sezonului rece, în contextul creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul.

Creșterea prețului combustibilului afectează companiile aeriene low-cost și schimbă piața europeană

Creșterea prețului combustibilului afectează companiile aeriene low-cost deoarece carburantul reprezintă unul dintre cele mai mari costuri operaționale pentru operatorii aerieni. În prezent, multe companii încearcă să își protejeze bugetele prin contracte de hedging, care fixează prețul combustibilului pentru o anumită perioadă.

Potrivit declarațiilor lui Michael O’Leary, Ryanair a reușit să își securizeze aproximativ 80% din necesarul de combustibil la un preț de 67 de dolari pe baril până în martie anul viitor. Restul de 20% este cumpărat la prețul pieței, care a depășit pragul de 150 de dolari pe baril. Diferența semnificativă de cost ar putea afecta companiile care nu și-au asigurat din timp protecție financiară.

În acest context, unele companii aeriene europene ar putea fi nevoite să introducă suprataxe de combustibil sau să majoreze prețul biletelor. În plus, analiștii avertizează că o eventuală prelungire a tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și o posibilă blocare a Strâmtorii Ormuz ar putea genera noi scumpiri.

Creșterea prețului pune presiune pe Wizz Air și airBaltic

Creșterea prețului combustibilului afectează companiile aeriene low-cost cu expunere ridicată la costurile pieței. În cazul companiei Wizz Air, reprezentanții operatorului au transmis că societatea dispune de o poziție financiară stabilă și de rezerve de lichidități care i-ar permite să funcționeze pentru o perioadă de cel puțin 18 luni.

Compania are o prezență puternică în România, operând zboruri pe 13 aeroporturi locale și având o cotă importantă în segmentul low-cost. În paralel, airBaltic asigură conexiuni directe între București și statele baltice, fiind un operator relevant pentru piața regională.

Totuși, potrivit unor evaluări financiare, airBaltic se confruntă cu un grad ridicat de vulnerabilitate. Un raport realizat de S&P Global sugerează că operatorul ar putea avea nevoie de restructurarea datoriilor pentru a evita probleme majore de cash-flow.

Creșterea prețului combustibilului poate genera falimente

Creșterea prețului combustibilului afectează companiile aeriene low-cost într-un moment în care industria încearcă încă să își stabilizeze rezultatele financiare după perioade de volatilitate economică.

Dacă nivelul actual al prețurilor se menține pe termen lung, experții din domeniul aviației consideră că unele companii europene ar putea intra în insolvență sau ar putea reduce semnificativ operațiunile.

Piața aviatică europeană rămâne extrem de competitivă, iar operatorii cu rezerve financiare limitate sunt cei mai expuși riscurilor. În același timp, creșterea costurilor poate afecta direct pasagerii, prin bilete mai scumpe și o disponibilitate redusă a rutelor low-cost.