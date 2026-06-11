Reacția ARB după decizia Consiliului Concurenței: „Un abuz excesiv și repetitiv construit pe o interpretare contestabilă a unor mecanisme esențiale de funcționare ale sectorului bancar”

„Băncile nu sunt vinovate și vor utiliza toate căile legale de atac pentru a anula decizia abuzivă, nefondată și injustă a Consiliului Concurenței care afectează pe nedrept reputația industriei bancare”, au transmis reprezentanții ARB.

Reacția vine la câteva zile după decizia plenului Consiliului Concurenței, anunțată duminică, de sancționare a 10 bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (710 milioane euro), cea mai mare amendă din istoria instituției, pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Băncile participante la stabilirea ROBOR și-au urmărit cotațiile și, chiar dacă nu au avut o înțelegere de timp cartel, comunicările dintre ele au dus la vicierea indicelui, ceea ce are un impact asupra creditelor în lei, a explicat, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, într-o conferință de presă privind decizia Plenului

Amenzile au fost aplicate celor 10 bănci, care au început luni să anunțe că le vor contesta, astfel:

Banca Comercială Română SA: 577,36 milioane lei;

BRD-Groupe Société Générale SA: 412,47 milioane lei;

Banca Transilvania S.A.: 875,74 milioane lei;

Banca Transilvania SA (pentru fapta realizată de OTP Bank România SA): 85,03 milioane lei;

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București: 405,91 milioane lei;

Raiffeisen Bank România SA: 442,49 milioane lei;

Exim Banca Românească SA: 96,49 milioane lei;

CEC Bank SA: 332,98 milioane lei;

UniCredit Bank SA: 431,03 milioane lei;

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA: 28,1 milioane lei;

Libra Internet Bank SA: 45,86 milioane lei.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entități ale statului, precum autorități publice locale), dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC

„România a fost scoasă de pe radarul investitorilor în zona financiar bancară”

„Asociația Română a Băncilor va susține toate demersurile interne și internaționale în care se poate implica pentru a demonstra că băncile nu au manipulat ROBOR. Considerăm că această decizie fără precedent la adresa unei părți din infrastructura critică națională reprezintă un abuz excesiv și repetitiv construit pe o interpretare contestabilă a unor mecanisme esențiale de funcționare ale sectorului bancar, un sector de importanță critică pentru finanțarea economiei și pentru stabilitatea financiară”, se arată în comunicatul transmis.

Potrivit sursei citate, prin această decizie, România a fost scoasă de pe radarul investitorilor în zona financiar bancară și riscă să fie depunctată din cauza acestor derapaje. Implicațiile directe și colaterale ale unei asemenea decizii nu privesc exclusiv sistemul bancar și reputația acestuia, ci afectează stabilitatea financiară, asigurarea finanțării statului român și economia ca un întreg.

„Simplificările excesive, concluziile forțate și comunicarea cu tentă populistă utilizate pentru promovarea acestui subiect nu servesc interesului public, ci riscă să distorsioneze grav percepția asupra funcționării pieței bancare și reputației. Clienții băncilor cu credite ancorate în ROBOR sunt instigați să declanșeze procese colective pentru a recupera sume, dar băncile beneficiază de prezumția de nevinovăție și instanța nu s-a pronunțat printr-o hotărâre definitivă”, au comunicat joi oficialii ARB.

Reprezentanții bancherilor precizează că nu este pentru prima dată în ultimii ani când sectorul bancar este supus acuzelor puternic mediatizate ale unei autorități.

„Într-un alt caz cu impact public ridicat, legat de modul de calcul al ratelor bancare, mai multe măsuri și sancțiuni aplicate instituțiilor bancare de ANPC au fost contestate și infirmate ulterior de instanțele de judecată. Reputația sectorului bancar românesc în ansamblu a fost încă o dată afectată”, au explicat oficialii ARB.

„Sectorul bancar din România funcționează într-un cadru strict reglementat, supravegheat și conformat. Considerăm că orice poziție a autorităților trebuie să fie caracterizată de maxim profesionalism, echilibru și responsabilitate. Sistemul bancar din România rămâne angajat ferm față de principiile concurenței loiale, corectitudinii, transparenței și respectării reglementărilor în vigoare. Sectorul bancar din România este unul dintre pilonii dezvoltării societății românești, având un rol critic în susținerea creșterii gradului de bunăstare al populației, dezvoltarea mediului de afaceri și buna funcționare a statului român”, au conchis reprezentanții bancherilor.

Cerere de explicații concrete privind stabilirea vinovăției

În acest context, Asociația Română a Băncilor (ARB) solicită public Consiliului Concurenței să ofere explicații concrete privind stabilirea vinovăției fără dovezi și comunicarea publică care provoacă confuzie și așteptări nerealiste legate de mai multe aspecte, conform comunicatului citat:

Specificarea reglementărilor încălcate

„În vederea clarificării aspectelor de fond ce fac obiectul acestei decizii, solicităm prezentarea elementelor de reglementare și de conduită concurențială ce au fost încălcate, cu precizarea și a mecanismelor prin care s-a produs distorsionarea pieței.

Banca Națională a României are rol de organizator, de reglementator și supraveghetor privind modul de funcționare a pieței monetare, conform Normei 4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare. În condițiile în care Banca Națională a României are la dispoziție Regulamentul Uniunii Europene nr. 596/2014 pentru prevenirea abuzului de piață legat de manipularea indicilor de referință, considerăm că este necesară menționarea prevederilor concrete care se pretinde că au fost încălcate.

Încălcarea autonomiei instituționale a BNR

ROBOR are rol principal în transmisia politicii monetare, influențează funcționarea pieței monetare și stabilitatea financiară. Orice intervenție externă care reduce capacitatea Băncii Naționale a României de a asigura un cadru funcțional al pieței monetare poate fi interpretată ca afectând autonomia instituțională în îndeplinirea mandatului.

Discuțiile concrete considerate „incriminatoare”

Condițiile și reglementările pe care trebuie să le respecte participanții la piață sunt extrem de riguroase astfel că se impune clarificarea acuzelor legate de discuțiile concrete invocate între reprezentanții băncilor. Această orchestrare bazată pe dezinformare publică aruncă o anatemă asupra sistemului bancar, iar fără prezentarea de probe concludente pare a fi mai degrabă o decizie dictată”, au conchis reprezentanții băncilor.