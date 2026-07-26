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ELCEN oprește luni, timp de șase ore, CTE Grozăvești pentru lucrări programate la instalațiile de gaz

Electrocentrale București (ELCEN) anunță că va face luni, între orele 09:00 și 15:00, o lucrare tehnică programată la Centrala Electrică de Termoficare (CTE) Grozăvești, necesară pentru funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor de gaz natural.
ELCEN oprește luni, timp de șase ore, CTE Grozăvești pentru lucrări programate la instalațiile de gaz
Sursa foto: Mediafaxfoto/ Alexandru Dobre
Laura Buciu
26 iul. 2026, 11:28, Economic
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Potrivit unui comunicat transmis duminică, intervenția presupune efectuarea releveului diafragmei de gaz în vederea înlocuirii acesteia, iar pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță va fi sistată temporar alimentarea cu gaz natural a centralei. În acest interval, CTE Grozăvești va fi indisponibilizată.

ELCEN precizează că lucrările au fost programate în afara orelor de vârf de consum, când cererea de apă caldă este redusă, pentru a limita impactul asupra consumatorilor.

Durata intervenției este estimată la șase ore, iar echipamentele vor fi repuse în funcțiune imediat după finalizarea operațiunilor.

Potrivit ELCEN, perioada de execuție a fost aleasă și în funcție de prognoza meteo, care indică temperaturi exterioare de peste 30 de grade Celsius, astfel încât disconfortul termic pentru populație să fie cât mai redus.

Reprezentanții ELCEN susțin că lucrările sunt necesare pentru prevenirea unor avarii și pentru asigurarea funcționării în condiții de maximă siguranță a centralei.

Compania precizează a informat în prealabil Compania Municipală Termoenergetica București despre desfășurarea intervenției, pentru ca operatorul sistemului de transport și distribuție a energiei termice să poată lua măsurile operaționale necesare.

 

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