China pompează sume-record în energia verde. Războiul din Iran accelerează desprinderea de petrol

Valoarea proiectelor chinezești de energie verde derulate în cadrul Inițiativei „Belt and Road” – cunoscută și drept „Noul Drum al Mătăsii” – a ajuns la nivelul-record de 20,1 miliarde de dolari în primele șase luni ale anului 2026, depășind suma înregistrată pe parcursul întregului an trecut.

Din total, aproximativ 11,8 miliarde de dolari au reprezentat contracte de construcție, iar alte 8,3 miliarde de dolari au fost investiții directe, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la University of Queensland și Green Finance & Development Center din Shanghai.

Investiții de peste 126 de miliarde de dolari în șase luni

În total, investițiile și contractele Chinei din cadrul Belt and Road au ajuns la 126,3 miliarde de dolari în prima jumătate a anului, cel mai ridicat nivel înregistrat pentru primele șase luni ale unui an de la lansarea programului, în 2013.

Suma include investiții de 49,8 miliarde de dolari și contracte de construcție în valoare de 76,5 miliarde de dolari. Finanțările au crescut nu doar în energie, ci și în sectoare precum industria prelucrătoare, tehnologia, mineritul și infrastructura necesară centrelor de date și dezvoltării inteligenței artificiale.

Creșterea este alimentată și de companiile private chineze. Acestea au reprezentat 48% din implicarea Beijingului în proiectele Belt and Road în prima jumătate a anului 2026, față de numai 13% în 2022.

Evoluția indică o schimbare față de prima perioadă a programului, când marile proiecte erau coordonate în principal de companiile de stat și de băncile controlate de Beijing. Tot mai multe investiții sunt acum motivate comercial, pe fondul competitivității globale a producătorilor chinezi de panouri solare, baterii și automobile electrice.

Războiul din Iran a expus vulnerabilitatea importurilor de petrol

Investițiile vin după ce războiul declanșat la 28 februarie prin atacurile americane și israeliene asupra Iranului a afectat producția și exporturile de energie din Golful Persic.

Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea înaintea conflictului aproximativ o cincime din petrolul consumat la nivel mondial, a fost în mare parte blocată sau supusă unor restricții. Reluarea ostilităților după o scurtă perioadă de acalmie a împins din nou prețurile în sus, iar petrolul Brent a acumulat o creștere de aproximativ 28% numai în luna iulie.

Criza afectează în special economiile asiatice dependente de importuri. O mare parte din petrolul și gazele transportate prin Hormuz avea ca destinație Asia, iar China era cel mai mare cumpărător de petrol iranian.

Scumpirea combustibililor face însă ca energia solară, bateriile și transportul electric să devină mai atractive. Statele care cumpără tehnologie energetică din China pot reduce atât costurile, cât și riscurile provocate de fluctuațiile prețurilor petrolului și gazelor.

Consumul chinez de petrol, redus de electrificare

În paralel cu investițiile externe, electrificarea transportului și înlocuirea combustibililor fosili reduc estimările privind cererea de petrol a Chinei.

HSBC și-a diminuat prognoza pentru consumul chinez cu aproximativ 780.000 de barili pe zi în 2026 și cu 550.000 de barili pe zi în 2027, comparativ cu estimările realizate înaintea războiului. Analiștii se așteaptă ca piața globală a petrolului, aflată în deficit în 2026, să revină la un excedent de aproximativ 1,9 milioane de barili pe zi în 2027, inclusiv pe fondul cererii mai slabe din China.

Beijingul are deja un avantaj industrial considerabil. China asigură peste 70% din producția mondială de automobile electrice și aproximativ 85% din producția de celule pentru baterii, potrivit datelor Agenției Internaționale pentru Energie citate de Associated Press.

Africa atrage tot mai multe fonduri chinezești

Africa a fost una dintre principalele destinații ale noilor investiții. Valoarea proiectelor chinezești pe continent aproape s-a triplat față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 33,5 miliarde de dolari.

În schimb, în prima jumătate a anului nu au fost anunțate proiecte noi Belt and Road în Rusia sau Pakistan. Reducerea implicării în Rusia este asociată dificultăților de a transforma cooperarea politică în proiecte comerciale private, în timp ce Pakistanul încearcă să-și diversifice relațiile externe și să se apropie din nou de Statele Unite.

Inițiativa Belt and Road a fost lansată de președintele Xi Jinping în 2013 și urmărește finanțarea infrastructurii, dezvoltarea rutelor comerciale și extinderea influenței economice a Chinei în Asia, Africa, Europa și America Latină.

Programul a fost criticat pentru lipsa de transparență a unor contracte, condițiile de creditare și riscul acumulării unor datorii nesustenabile în țările beneficiare. Cu toate acestea, criza petrolului provocată de războiul din Iran oferă Chinei o nouă oportunitate: să-și consolideze poziția nu doar ca finanțator al infrastructurii globale, ci și ca principal furnizor al tranziției către energie verde.