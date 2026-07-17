China vrea să conducă lumea în era AI. Planul prezentat de Xi Jinping la Shanghai

În prima sa participare la World Artificial Intelligence Conference, liderul chinez a pledat pentru o dezvoltare a inteligenței artificiale „centrată pe oameni” și pentru accesul statelor în curs de dezvoltare la noile tehnologii.

Discursul său a venit la numai o zi după ce 29 de țări au semnat acordul pentru înființarea unei noi organizații internaționale în domeniul inteligenței artificiale, cu sediul la Shanghai. Prin această structură, China încearcă să obțină un rol central nu doar în dezvoltarea modelelor AI, ci și în stabilirea regulilor, standardelor și principiilor după care acestea vor funcționa la nivel mondial.

China promite 5.000 de programe de pregătire

Xi Jinping a anunțat că Beijingul va oferi statelor în curs de dezvoltare 5.000 de locuri în programe de pregătire, seminare și cursuri dedicate inteligenței artificiale în următorii cinci ani.

China intenționează, de asemenea, să înființeze centre internaționale pentru aplicarea și cooperarea în domeniul AI, prin intermediul cărora tehnologia, expertiza și modelele dezvoltate de companiile chineze să poată fi utilizate în economiile emergente.

„În condițiile în care inteligența artificială se dezvoltă cu o viteză uluitoare, trebuie să ne asigurăm că evoluția sa este una pozitivă”, a transmis Xi, care a cerut mecanisme de control mai precise și măsuri pentru prevenirea pierderii controlului asupra sistemelor avansate.

Mesajul oficial al Beijingului este că inteligența artificială nu trebuie să devină monopolul câtorva state sau companii. Presa de stat chineză susține că accesul inegal la putere de calcul, date și specialiști riscă să creeze o nouă diviziune tehnologică între Nordul și Sudul global.

O nouă organizație internațională, cu sediul la Shanghai

Cu o zi înaintea discursului lui Xi, reprezentanții a 29 de state au semnat acordul de înființare a World AI Cooperation Organization – Organizația Mondială pentru Cooperare în Domeniul Inteligenței Artificiale.

Printre membrii fondatori se află Rusia, Belarus, Serbia, Cuba, Brazilia și Venezuela, alături de zece state africane și 12 țări asiatice. Sediul organizației va fi amplasat la Shanghai, principalul centru financiar al Chinei.

Oficial, structura va promova cooperarea internațională și guvernanța globală a inteligenței artificiale. În practică, ea îi poate oferi Beijingului o platformă permanentă prin care să influențeze standardele tehnice, regulile privind utilizarea modelelor și modul în care statele în curs de dezvoltare își construiesc infrastructura digitală.

Xi a descris lansarea organizației drept un moment important în istoria dezvoltării AI. China propusese crearea acesteia la conferința din 2025, însă abia acum au fost anunțați oficial membrii fondatori.

Inteligența artificială devine instrument diplomatic

Beijingul începe să includă tehnologiile AI în oferta sa diplomatică, alături de investițiile în infrastructură, energie, telecomunicații și transporturi.

Cu o zi înaintea conferinței, Xi Jinping s-a întâlnit la Shanghai cu președintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev. Liderul chinez i-a transmis că Beijingul este pregătit să împărtășească tehnologii din economia digitală și inteligența artificială pentru a sprijini transformarea digitală a Kazahstanului.

Și alte state văd apropierea de China ca pe o posibilitate de a atrage investiții. Indonezia speră că participarea la noua organizație va stimula finanțările în industriile de înaltă tehnologie și va accelera modernizarea economiei sale, potrivit informațiilor publicate înaintea semnării acordului.

Strategia urmărește în special statele din Sudul global, unde costurile modelelor americane, lipsa centrelor de date și accesul limitat la cipuri avansate reprezintă obstacole importante.

Modelele chineze reduc diferența față de SUA

Ambițiile diplomatice ale Beijingului sunt susținute de progresele rapide ale companiilor chineze. Start-up-ul Moonshot a lansat un nou model lingvistic de mari dimensiuni care, potrivit primelor evaluări, se apropie de performanțele sistemelor dezvoltate de laboratoarele americane de frontieră.

Modelele chineze sunt promovate în special prin prețurile mai reduse și posibilitatea de a fi instalate pe infrastructura proprie a companiilor. DoorDash, Siemens și Airbnb se numără printre grupurile occidentale care au adoptat instrumente AI dezvoltate în China, atrase de costuri și de flexibilitatea tehnică.

China încearcă în paralel să reducă dependența de tehnologia americană. La conferința de la Shanghai, Huawei prezintă sistemul Atlas 950 SuperPoD, un cluster destinat antrenării și rulării modelelor AI, construit în jurul procesoarelor chinezești Ascend și conceput să funcționeze fără cele mai avansate cipuri Nvidia.

O competiție pentru tehnologie, dar și pentru reguli

Cursa dintre Statele Unite și China nu mai privește doar cine produce cele mai performante modele. Cele două puteri încearcă să impună viziuni diferite asupra modului în care inteligența artificială trebuie reglementată și distribuită.

Washingtonul avertizează că o reglementare internațională prea strictă ar putea încetini inovația, în timp ce Beijingul își prezintă modelele accesibile și tehnologiile open-source drept bunuri publice care pot reduce inegalitățile globale.

Noua organizație cu sediul la Shanghai ar putea deveni astfel contraponderea chineză la instituțiile și standardele susținute de SUA și de aliații occidentali. Prin cursuri, centre de cooperare, infrastructură și modele mai ieftine, Beijingul încearcă să lege dezvoltarea digitală a zeci de țări de ecosistemul tehnologic chinez.