Verdict după tragedia podului din Genova: fostul șef al autostrăzilor din Italia, condamnat la 12 ani. Doi români au murit în dezastru

Giovanni Castellucci, fostul șef al operatorului care administra podul și o mare parte din rețeaua italiană de autostrăzi, a primit cea mai severă pedeapsă pronunțată în acest dosar.

În total, 32 de persoane au fost condamnate de instanța din Genova, după un proces care a analizat responsabilitatea conducerii companiei, a inginerilor și a funcționarilor care trebuiau să supravegheze siguranța infrastructurii. Pedepsele stabilite sunt cuprinse între un an și 11 luni și 12 ani de închisoare.

Hotărârea nu este definitivă. Avocații lui Castellucci au anunțat că vor contesta sentința, susținând că fostul director s-a bazat pe evaluările specialiștilor și că verdictul caută un „țap ispășitor” pentru una dintre cele mai grave tragedii din istoria recentă a Italiei.

Doi români, printre cele 43 de victime

Podul Morandi s-a prăbușit la 14 august 2018, în timpul unei furtuni puternice. O porțiune a viaductului a cedat, iar autoturismele și camioanele aflate pe carosabil au căzut de la zeci de metri peste calea ferată, depozite și albia unui râu.

Bilanțul final a fost de 43 de morți. Printre victime s-au aflat și doi cetățeni români, informație confirmată la momentul tragediei de Ministerul român al Afacerilor Externe.

Unul dintre români era șofer de camion și a murit la spital, la câteva zile după prăbușirea podului.

Sute de persoane care locuiau în apropierea viaductului au fost evacuate, iar tragedia a provocat un val de indignare în Italia și o amplă dezbatere privind starea infrastructurii și administrarea autostrăzilor de către companii private.

Procurorii au acuzat ani de neglijență

Procurorii au susținut că prăbușirea nu a fost un accident imposibil de anticipat, ci rezultatul unor probleme structurale cunoscute, al lucrărilor de întreținere amânate și al avertismentelor ignorate.

Potrivit acuzării, reparațiile esențiale au fost întârziate, în timp ce operatorul autostrăzii continua să obțină și să distribuie profituri. Instanța a concluzionat că dezastrul putea fi anticipat și prevenit, deficiențele structurii fiind cunoscute de mai mulți ani.

Castellucci a fost găsit vinovat pentru complicitate la mai multe infracțiuni de omor din culpă și pentru neglijențele care au contribuit la producerea tragediei.

Apărarea a susținut, în schimb, că prăbușirea a fost provocată de o eroare fatală în proiectul original al podului, în special de cedarea unuia dintre cablurile de susținere. Avocații au argumentat că niciun program obișnuit de întreținere nu ar fi putut preveni dezastrul.

„Suferința provocată de tragedia de la Genova este imensă și merită respect. Dar gravitatea evenimentului impune ca justiția să se bazeze pe răspunderea individuală, nu pe căutarea unui țap ispășitor”, au transmis avocații fostului director.

Podul a fost înlocuit în mai puțin de doi ani

Prăbușirea podului Morandi a declanșat și o confruntare politică privind concesionarea autostrăzilor italiene. Familia Benetton a renunțat ulterior la participația de control asupra Autostrade per l’Italia, iar compania a ajuns sub controlul unui consorțiu susținut de stat.

Rămășițele vechiului viaduct au fost demolate, iar în locul său a fost construit podul Genova San Giorgio, proiectat de arhitectul Renzo Piano, originar din Genova.

Noul pod a fost inaugurat în august 2020, la mai puțin de doi ani de la tragedie. Construcția include elemente inspirate de pânzele navelor, o trimitere la tradiția maritimă a orașului.

Procesul, desfășurat pe parcursul a aproximativ patru ani, a devenit unul dintre cele mai importante cazuri privind răspunderea penală pentru administrarea defectuoasă a infrastructurii din Europa.