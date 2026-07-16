Verdict în cazul tragediei care a șocat Italia. 43 de oameni și-au pierdut viața

Urmează să fie pronunțat un verdict în cazul prăbușirii podului de pe autostrada Morandi din Genova, Italia, în 2018, potrivit AP.

Tragedia a scos la iveală deficiențe în infrastructură

Membrii familiilor celor 43 de persoane ucise în urma dezastrului sunt așteptați, joi, în sala de judecată. Procesul include 57 de inculpați, acuzați de tragedia care a scos la iveală deficiențe profunde în întreținerea infrastructurii italiene.

Printre inculpați, se numără foști directori ai operatorului de autostrăzi Autostrade per L’Italia, experți de la compania sa de inginerie și foști oficiali ai Ministerului Infrastructurii din Italia.

Cei mai mulți se confruntă cu acuzații, inclusiv dezastru din neglijență și multiple capete de acuzare de omor din culpă. Acestea sunt provenite din presupuse nerespectări ale obligațiilor de întreținere a podului. El făcea parte dintr-o rută principală ce lega nordul Italiei de Riviera Franceză, potrivit sursei.

Tragedia din 2018

La data de 14 august 2018, o secțiune de 200 de metri a podului a cedat în timpul unei furtuni. Zeci de mașini au căzut la pământ.

Imaginile podului prăbușit au făcut înconjurul lumii. Fotografiile i-au șocat pe italieni într-una dintre cele mai aglomerate zile de călătorie din Italia. Milioane de oameni se îndreptau spre tradiționala sărbătoare Ferragosto din 15 august. Evenimentul marchează vârful sezonului vacanțelor de vară, mai arată sursa.

Procurorii au susținut că anii de neglijență în ceea ce privește întreținerea au dus la prăbușire. Aceștia au cerut pedepse combinate de aproape 400 de ani pentru toți inculpații. Inculpații neagă să fi făcut vreo greșeală și spun că prăbușirea podului a fost cauzată de un defect de construcție.

Verdictele și sentințele vor încheia un proces care s-a întins pe parcursul a peste 280 de audieri pe parcursul a patru ani.

Podul, considerat o minune inginerească la inaugurare

Considerat o minune inginerească la deschiderea sa în 1967, Morandi avea trei piloni de beton în formă de A și cabluri de holan încapsulate în beton.

Raffaele Caruso, unul din avocații victimelor, a declarat că procesul a arătat că semnele de avertizare privind defectele pilonului prăbușit existau de zeci de ani. El a menționat lucrările de întreținere la celelalte două, începând din 1993. Acestea nu au fost niciodată extinse la al treilea.

„Problema era cunoscută”

„Din 1993 încoace, problema era cunoscută. Aveam trei piloni identici. Doi prezentaseră deja același defect și nimeni nu a întrebat serios dacă și al treilea îl avea”, a spus Caruso, potrivit sursei.

Actualul director executiv al Autostrade, Arrigo Giana, și-a cerut scuze publice într-o scrisoare deschisă publicată în principalele cotidiane italiene.

„Acțiunile și deciziile unor oameni au lăsat cicatrici de neșters”, a spus Giana, care s-a alăturat Autostrade în calitate de CEO anul trecut.

„A oferi astăzi scuzele care nu au fost formulate atunci este, pentru noi, un imperativ moral care merge dincolo de stabilirea responsabilității legale și de cursul justiției către adevăr”, a adăugat noul director.

Un nou pod proiectat de arhitectul italian Renzo Piano, născut la Genova, a fost inaugurat în 2020. Acesta traversează un memorial dedicat victimelor prăbușirii podului Morandi, mai menționează sursa citată.