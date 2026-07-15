„Slăbește sau te dau afară”. Mesajul unui angajator care a ajuns în instanță

Un muncitor din Taranto, Italia, se pregătește să depună plângere la judecătorul muncii. Angajatul susține că fostul angajator i-a condiționat reînnoirea contractului de începerea unui program de slăbire.

Avocatul său cere restabilirea raportului de muncă și despăgubiri pentru prejudicii materiale și morale, scrie Il Messaggero.

De la angajat de birou la muncitor pe șantier

Bărbatul fusese angajat în februarie anul trecut, pe funcția de funcționar. Potrivit plângerii, a fost repartizat inițial la distribuirea de pliante. Ulterior, a fost trecut pe șantiere de construcții, la sarcini considerate incompatibile cu calificarea sa profesională.

Mesajul de la angajator care a declanșat cazul

Cel mai grav aspect al cazului este un mesaj trimis de angajator pe 18 iunie. Acesta i-ar fi cerut angajatului să înceapă un program serios de slăbire, în caz contrar nefiind angajat. Avertismentul susține că reînnoirea contractului ar fi fost condiționată de începerea unei diete.

Raportul de muncă s-a încheiat odată cu expirarea contractului.

Avocatul Fabrizio Del Vecchio consideră faptele o conduită discriminatorie. Acesta anunță că va introduce o acțiune în instanță pentru restabilirea raportului de muncă. Avocatul va sesiza și organele de inspecție a muncii din Italia.