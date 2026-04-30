Ce faci dacă ești concediat în 2026: în 9 din 10 cazuri concedierile sunt anulate în instanță

În practică, instanțele anulează frecvent concedierile atunci când angajatorii nu pot demonstra clar necesitatea desființării postului sau criteriile de selecție. În multe cazuri, costul total al unui litigiu depășește economiile urmărite prin concediere.

„Nu este suficient ca o companie să spună că se reorganizează. Trebuie să poată demonstra, cu documente, de ce acea poziție nu mai este necesară. Reorganizarea trebuie construită ca un dosar complet înainte de emiterea deciziilor.

În multe cazuri, este invocată reorganizarea internă pentru a face concedieri, însă firmele riscă procese costisitoare și despăgubiri substanțiale, dacă nu pot explica clar de ce au ales anumite persoane și nu altele. În multe situații, o concediere făcută greșit ajunge să coste mai mult decât păstrarea angajatului în companie timp de 1–2 ani”, spune avocata Elena Grecu.

Ce riscă angajatorii

Dacă o concediere este anulată în instanță, companiile pot fi obligate să suporte mai multe tipuri de costuri:

• salarii retroactive pentru perioada de la concediere până la reintegrare

• reintegrarea salariatului pe post

• dobânzi, actualizări și alte drepturi salariale pierdute

• daune morale în anumite situații, inclusiv în caz de discriminare sau abuz

• cheltuieli de judecată și onorarii de avocat

Un exemplu frecvent invocat de specialiști arată că, pentru un salariu net de 4.000–6.000 de lei și un proces de 12–24 de luni, costurile pot ajunge rapid la 10.000–25.000 de euro, iar în cazul pozițiilor de management pot depăși 30.000 de euro.

Când devine concedierea vulnerabilă

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana angajatului este legală doar dacă sunt respectate condiții stricte. Problemele apar mai ales în două situații:

Când există un singur post, desființat complet, procedura este în general mai ușor de justificat, dacă documentele sunt corecte.

Când există mai multe posturi similare, apar cele mai multe litigii. În aceste cazuri, angajatorul trebuie să stabilească criterii obiective de selecție, precum performanța, evaluările anuale, competențele, disciplina sau adaptabilitatea.

„Selecția nu poate fi arbitrară sau bazată pe criterii subiective. În lipsa unor evaluări clare și documentate, concedierea poate fi anulată în instanță. Companiile care riscă cel mai mult sunt cele care au roluri omogene doar formal: centre de suport, vânzări, operațiuni, HR sau echipe în care aceeași titulatură acoperă muncă diferită. Dacă există mai multe posturi cu același cod COR, merită verificat dacă fișele de post, evaluările, organigrama nouă și nota de fundamentare susțin exact aceeași logică a selecției.”

Obligațiile legale ale angajatorului

Codul muncii prevede că o concediere pentru desființarea postului este legală doar dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții:

• postul este desființat efectiv din organigramă

• desființarea este reală și nu urmată de reîncadrări similare

• există o cauză reală și serioasă, documentată

• este acordat preaviz de minimum 20 de zile lucrătoare

• decizia de concediere este scrisă și motivată clar

• sunt respectate procedurile speciale în cazul concedierilor colective

„Tot ce nu este documentat înainte de concediere devine vulnerabil în instanță. Dacă explicațiile apar ulterior, riscul juridic crește semnificativ”, arată avocații specializați în dreptul muncii.

Greșeli frecvente în restructurări

În practică, cele mai întâlnite probleme în procesele de reorganizare sunt lipsa justificării clare pentru selecția angajaților, fișele de post generice, evaluările incomplete sau confuzia între titulatură și activitatea reală.

O altă greșeală frecventă este construirea documentației după emiterea deciziei de concediere, nu înainte, ceea ce slăbește semnificativ poziția angajatorului în instanță.

Specialiștii atrag atenția că, în 2026, restructurările nu mai sunt doar o decizie de business, ci și un test juridic. Fără documentație coerentă și criterii clare, chiar și o reorganizare justificată economic poate fi anulată în instanță, cu costuri semnificative pentru companie.