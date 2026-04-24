Compania mamă a Facebook și Instagram pregătește mii de concedieri pe fondul investițiilor record în inteligența artificială

Meta va concedia luna viitoare mii de angajați, în contextul în care compania își majorează puternic investițiile în proiecte de inteligență artificială.
Sursa foto: Hepta
Gabriel Negreanu
24 apr. 2026, 05:37, Știrile zilei

Potrivit unui memo transmis angajaților, compania intenționează să reducă aproximativ 10% din forța de muncă, echivalentul a circa 8.000 de posturi. Meta va renunța, de asemenea, la ocuparea altor câteva mii de poziții vacante pentru care anterior făcea recrutări.

Unul dintre principalele motive invocate pentru restructurări este creșterea cheltuielilor în alte zone ale companiei, în special în inteligența artificială. Meta ar urma să aloce în acest an 135 de miliarde de dolari pentru proiecte AI — o sumă aproape egală cu totalul investițiilor în acest domeniu din ultimii trei ani, potrivit surselor BBC.

Un purtător de cuvânt al Meta a confirmat planul de concedieri, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Pariu pe AI

Mark Zuckerberg, cofondatorul și directorul general al Meta, sugerase încă din ianuarie că anul acesta ar putea urma noi reduceri de personal. El a spus atunci că angajații care folosesc intens instrumente AI au devenit mult mai productivi, iar o singură persoană poate realiza acum proiecte care înainte necesitau o echipă numeroasă.

„Cred că 2026 va fi anul în care inteligența artificială va începe să schimbe dramatic felul în care lucrăm”, a declarat Zuckerberg.

Meta a eliminat deja aproximativ 2.000 de posturi în două runde mai mici de concedieri desfășurate de la începutul anului. Angajații se așteptau însă de mai multe săptămâni la o restructurare mai amplă, după ce compania și-a orientat tot mai mult resursele către dezvoltarea de modele și instrumente AI.

În această săptămână, Meta a informat personalul că va începe să urmărească și să înregistreze interacțiunile angajaților cu computerele de serviciu, pentru a ajuta la antrenarea și îmbunătățirea modelelor sale de inteligență artificială. Un angajat a descris măsura drept „distopică”, în contextul concedierilor iminente.

„Compania a devenit obsedată de AI”, a declarat acesta pentru BBC.

Din 2022, Meta a trecut prin mai multe runde de disponibilizări, eliminând zeci de mii de locuri de muncă. Compania reluase între timp angajările, iar anul trecut numărul total al angajaților ajunsese din nou aproape de nivelul de dinaintea primelor concedieri majore.

Noua rundă anunțată va fi cea mai mare restructurare a Meta din 2023 până în prezent.

Recomandarea video

