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„Primul vaccin din lume” dezvoltat de AI. Ar putea combate o gamă variată de boli

O echipă de cercetători de la Universitatea din Cambridge au creeat un nou tip de vaccin împotriva unei game largi de virusuri, ce poate preveni pandemiile. Vaccinul a fost proiectat în premieră de Inteligența Artificială și apoi a fost testat pe oameni.
„Primul vaccin din lume” dezvoltat de AI. Ar putea combate o gamă variată de boli
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
05 iun. 2026, 19:19, Știri externe
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Vaccinul a fost conceput pentru a acționa asupra tuturor coronavirusurilor, ceea ce ar include toate variantele Covid, precum și virusurile care infectează în prezent animalele, dar care au potențialul de a declanșa următoarea pandemie, potrivit BBC.

Demersul cercetărilor se află încă în faze incipiente, însă echipa dezvoltă deja vaccinuri separate pentru combaterea gripei, dar și Ebola.

Scopul vaccinului este acela de a ne „învăța” organismul să depisteze infecția și de a spori șansele de a o combate.

Cu toate acestea, unele virusuri sunt capabile să-și schimbe aspectul, prin mutații genetice, astfel încât vaccinurile pot deveni rapid depășite. De aceea, vaccinurile împotriva Covid și a gripei de iarnă trebuie actualizate în mod regulat.

Vaccinurile sunt concepute, în general, pe baza unei tulpini actuale de virus. Cercetătorii de la Cambridge au preluat coduri genetice cunoscute de la o serie de coronavirusuri.

Codurile au fost analizate de un soft de AI, care a conceput apoi un „super antigen” pentru antrenarea sistemului imunitar uman. Antigenul ar putea oferi protecție pentru o „familie” largă de virusuri, chiar dacă acestea ar suferi mutații sau o altă infecție de la animale la oameni.

Antigenii sunt componentele esențiale ale vaccinurilor, fiindcă aceștia sunt elementele pe care sistemul imunitar învață să le atace.

Primul antigen conceput de AI, testat pe oameni

Prof. Jonathan Heeney, de la Universitatea din Cambridge, a precizat că este pentru prima dată când un antigen creat de Inteligența Artificială a fost testat pe oameni.

„Este vorba despre crearea de vaccinuri care să ne protejeze, nu doar de virusurile de astăzi, ci și de ceea ce ar putea provoca următoarea epidemie sau boală. Este o schimbare fundamentală în modul în care ne pregătim pentru pandemii”, a declarat Heeney pentru BBC.

Studiile clinice, efectuate pe 39 de persoane, au fost concepute pentru a evalua siguranța acestor vaccinuri.

În perioada decembrie 2021 – septembrie 2023, au fost vaccinați în total 39 de voluntari. Vaccinul a fost bine tolerat la toate cele patru doze, fără a se înregistra probleme semnificative legate de siguranță.

Interpretarea rezultatelor privind imunogenitatea a fost influențată de nivelurile inițiale ridicate ale anticorpilor și de istoricul de expunere eterogen, datorat valurilor continue de infecții cu varianta Omicron survenite în timpul recrutării, care au variat de la o un grup de subiecți la altul, în cadrul studiului de creștere a dozei și au generat o eroare sistematică inevitabilă la nivel imunologic, potrivit concluziile studiului publicat în revista „Journal of Infection”. 

Sursa citată afirmă că impactul asupra sistemului imunitar a fost unul modest, însă descoperirile continuă să genereze entuziasm în lumea savanților.

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