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Un vaccin folosit de peste 100 de ani ar putea avea un nou rol în lupta împotriva diabetului

Un vaccin utilizat de mai bine de un secol împotriva tuberculozei ar putea contribui la controlul glicemiei la anumite categorii de pacienți cu diabet, potrivit rezultatelor unui studiu clinic de fază II prezentate în Statele Unite.
Un vaccin folosit de peste 100 de ani ar putea avea un nou rol în lupta împotriva diabetului
Sursa foto: Pixabay/Triggermouse
Oana Antipa
09 iun. 2026, 18:41, Știri externe
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Cercetarea sugerează că vaccinul BCG (Bacillus Calmette-Guérin) poate reduce necesarul de insulină la persoane cu diabet de tip 1 și alte forme autoimune ale bolii, potrivit Nature.

Rezultatele au fost prezentate la reuniunea anuală a Asociației Americane de Diabet, desfășurată la New Orleans.

Reducerea necesarului de insulină

Studiul a fost coordonat de cercetători de la Massachusetts General Hospital din Boston.

Aceștia au analizat efectele vaccinului asupra persoanelor cu diabet de tip 1 și asupra pacienților cu diabet autoimun latent la adulți (LADA), o formă a bolii care apare de regulă după vârsta de 30 de ani.

În ambele grupuri, vaccinul a fost asociat cu o reducere a consumului de insulină.

În cazul pacienților cu LADA, 68 de participanți au primit șase doze de vaccin pe parcursul a cinci ani, în timp ce restul au primit placebo.

Cercetătorii au observat că necesarul de insulină a scăzut în grupul vaccinat. În schimb, în grupul placebo, acesta a crescut semnificativ în aceeași perioadă.

Cum ar putea funcționa vaccinul

Diabetul de tip 1 și LADA sunt afecțiuni autoimune. Sistemul imunitar atacă celulele din pancreas care produc insulină.

Oamenii de știință cred că vaccinul BCG ar putea modula răspunsul imun și ar putea încetini distrugerea acestor celule.

Potrivit cercetătorilor, efectul ar putea contribui la menținerea funcției pancreatice pentru o perioadă mai lungă.

„Acest studiu oferă o nouă perspectivă asupra modului în care poate fi controlată glicemia fără noi dispozitive sau tehnologii”, a declarat coordonatoarea cercetării, Denise Faustman.

Un vaccin cu utilizări multiple

Vaccinul BCG a fost dezvoltat în anii 1920 pentru prevenirea tuberculozei.

De-a lungul timpului, cercetările au indicat că acesta poate avea efecte și asupra altor afecțiuni.

În prezent, vaccinul este utilizat și în tratamentul anumitor forme de cancer de vezică urinară și este studiat pentru posibile beneficii în boli precum Alzheimer.

Specialiști independenți au apreciat rezultatele drept promițătoare, dar au subliniat că sunt necesare cercetări suplimentare pentru confirmarea efectelor observate și pentru stabilirea modului exact în care vaccinul influențează evoluția diabetului.

Autorii studiului consideră că descoperirea susține ipoteza potrivit căreia unele vaccinuri pot oferi beneficii care depășesc protecția împotriva bolii pentru care au fost create inițial.

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