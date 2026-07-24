Numărul incendiilor de vegetație a crescut cu 57% în Europa în doar patru ani. Avertismentul OMS

OMS avertizează asupra unei creșteri accentuate a incendiilor de vegetație în Europa și a impactului tot mai mare al acestora asupra sănătății umane, potrivit Euronews.

În această vară, incendii de vegetație au izbucnit în Franța, Germania, Grecia, Spania și Portugalia.

Peste 1.000 de incendii în Europa doar în acest an

De la începutul anului până pe 22 iulie, în Europa au fost detectate 1.254 de incendii. Acestea au eliberat peste 8,31 milioane de tone de dioxid de carbon.

Îngrijorător este faptul că incendiile de vegetație devin din ce în ce mai frecvente și mai intense în Europa, a declarat vineri OMS Europa.

Portugalia și Spania au raportat fiecare o creștere de 100% a incendiilor de vegetație în acest an, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Din 2022, numărul incendiilor de vegetație a crescut cu 57% în întreaga regiune europeană a OMS.

Peste 2 milioane de hectare arse în 2025

Numai anul trecut, aproximativ 2,2 milioane de hectare au ars. În același timp, 254.388 de hectare fuseseră deja distruse până la 22 iulie a acestui an, potrivit Sistemului European de Informații privind Incendiile Pădurii (EFFIS).

„Pe măsură ce schimbările climatice duc la o lume care se încălzește, trebuie să ne pregătim pentru incendii de vegetație mai frecvente și mai intense”, a declarat Hans Henri P. Kluge, directorul OMS pentru Europa.

Incendiile nu numai că distrug mijloacele de trai, forțează evacuări, perturbă sistemele de sănătate și curmează vieți omenești. Ele au și consecințe negative asupra sănătății umane chiar și la kilometri distanță, potrivit sursei.

Fumul poate ajunge la sute de kilometri depărtare

Fumul incendiilor de vegetație poate călători sute de kilometri. El înrăutățește calitatea aerului departe de zona incendiului. Acesta conține un amestec periculos de poluanți, cum ar fi PM2.5, NO2, ozon, hidrocarburi aromatice și plumb. Când incendiile mistuiesc case sau clădiri, acestea pot elibera și substanțe chimice toxice din electronice, mobilier, materiale plastice și vopsele.

„Fumul se poate răspândi pe distanțe lungi. Agravează afecțiunile cardiace și respiratorii și afectează sănătatea mintală. În special în rândul persoanelor în vârstă, copiilor, femeilor însărcinate și celor cu boli cronice”, a spus Kluge.

Cerințele directorului OMS

El a cerut guvernelor să asigure „alerte prompte privind incendiile de vegetație, vremea și calitatea aerului, sfaturi medicale clare și asistență medicală primară și de urgență accesibilă”, mai arată sursa.

„Persoanele care locuiesc sau călătoresc prin zonele afectate ar trebui să urmeze sfaturile oficiale, să se îndepărteze de incendiile active atunci când este sigur, să evite deplasările inutile și să poarte o mască de protecție potrivită dacă trebuie să iasă afară, în apropierea fumului incendiilor de vegetație”, a conchis Kluge.