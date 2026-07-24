Procurorul-șef al Curții Penale Internaționale, Karim Khan, revocat din funcție

Potrivit informațiilor transmise de Deutsche Welle, 82 dintre cele 125 de state membre ale CPI au votat pentru înlăturarea lui Khan, în timp ce 13 s-au opus, iar alte 15 s-au abținut.

Suspendat anterior din activitate

Karim Khan, în vârstă de 56 de ani, fusese suspendat temporar din funcție în luna iunie, după ce comitetul executiv al organismului de supraveghere al Curții a concluzionat, într-un raport, că acesta s-ar fi făcut vinovat de „abateri grave”.

Acuzațiile vizează presupuse acte de natură sexuală comise asupra unei colaboratoare. Procurorul a negat constant toate acuzațiile formulate împotriva sa.

Mandatele de arestare emise de CPI rămân valabile

Demiterea lui Khan nu afectează mandatele de arestare emise anterior de Curtea Penală Internațională, deoarece doar judecătorii instituției au competența de a le modifica sau retrage.

Karim Khan a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri ale justiției internaționale în 2024, după ce a solicitat emiterea unor mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu și al fostului ministru al Apărării Yoav Gallant, în legătură cu războiul din Fâșia Gaza. De asemenea, solicitările au vizat și lideri ai grupării Hamas, între timp decedați.

Reacții după vot

Fostul director executiv al Human Rights Watch, Kenneth Roth, a apreciat că statele membre ale Curții au luat decizia corectă prin revocarea lui Khan.

În schimb, ambasadorul Israelului la ONU, Danny Danon, a susținut că procurorul a încercat să deturneze atenția de la acuzațiile care îl vizau prin inițierea procedurilor împotriva liderilor israelieni.

Decizia vine pe fondul presiunilor exercitate de SUA

Schimbarea de la conducerea Parchetului CPI are loc într-un moment în care administrația președintelui Donald Trump și-a intensificat criticile la adresa Curții Penale Internaționale.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a declarat recent că Washingtonul desfășoară o amplă campanie pentru limitarea influenței Curții, susținând că instituția reprezintă o amenințare la adresa suveranității Statelor Unite. Oficialii americani au anunțat că analizează inclusiv extinderea sancțiunilor și restricțiilor de călătorie împotriva unor oficiali ai CPI.