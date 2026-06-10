Primul vaccin proiectat cu inteligență artificială a fost testat pe oameni. Ce au descoperit cercetătorii de la Cambridge

Primul vaccin proiectat cu inteligență artificială a fost testat pe oameni, iar rezultatele preliminare arată că tehnologia este sigură și capabilă să stimuleze sistemul imunitar împotriva mai multor tipuri de coronavirusuri.

Noul vaccin reprezintă un pas important în dezvoltarea unor seruri cu spectru larg de protecție, care ar putea combate nu doar variantele cunoscute ale virusului SARS-CoV-2, ci și coronavirusuri similare aflate în prezent la animale și care ar putea provoca pandemii în viitor, scrie Science Alert.

Vaccin proiectat cu inteligență artificială pentru protecție împotriva viitoarelor pandemii

Spre deosebire de vaccinurile tradiționale, care sunt dezvoltate pentru a combate un anumit virus sau o anumită variantă, noul vaccin proiectat cu inteligență artificială a fost conceput pentru a identifica elementele comune și stabile ale unei întregi familii de virusuri.

Folosind algoritmi AI, cercetătorii au analizat date genetice provenite de la mii de coronavirusuri din familia sarbecovirusurilor, categorie care include virusul responsabil pentru COVID-19, virusul SARS și mai multe coronavirusuri întâlnite la lilieci.

Inteligența artificială a identificat caracteristicile care au rămas aproape neschimbate de-a lungul evoluției acestor virusuri. Aceste elemente au fost apoi folosite pentru proiectarea vaccinului.

Vaccin proiectat cu inteligență artificială bazat pe tehnologie ADN

Noul vaccin proiectat cu inteligență artificială utilizează tehnologia ADN, diferită de vaccinurile pe bază de ARN mesager folosite pe scară largă în timpul pandemiei de COVID-19.

Potrivit cercetătorilor, vaccinurile ADN sunt mai stabile și mai ușor de transportat și depozitat, în special în regiunile cu infrastructură medicală limitată.

Un alt avantaj este modul de administrare. Vaccinul poate fi introdus în organism fără ac, prin intermediul unui jet de lichid de mare presiune care traversează pielea. Această metodă ar putea simplifica campaniile de vaccinare și ar putea reduce costurile logistice în cazul unor epidemii sau pandemii.

Ce au arătat testele pe oameni

Studiul realizat de Universitatea Cambridge reprezintă primul test clinic efectuat pe oameni pentru un vaccin proiectat cu inteligență artificială.

Rezultatele au arătat că vaccinul a determinat producerea de anticorpi capabili să recunoască mai multe tipuri de sarbecovirusuri. De asemenea, cercetătorii au concluzionat că serul este sigur și bine tolerat de participanți.

Cu toate acestea, oamenii de știință avertizează că răspunsul imun observat în această etapă a fost moderat, iar durata protecției oferite de vaccin rămâne necunoscută. Sunt necesare studii clinice de amploare pentru a demonstra dacă vaccinul poate preveni efectiv infecțiile și dacă oferă protecție pe termen lung.

Vaccinul ar putea revoluționa medicina

Specialiștii consideră că această tehnologie ar putea accelera dezvoltarea unor vaccinuri universale împotriva gripei, Ebola și altor virusuri cu potențial pandemic.

Deși un vaccin universal este încă la câțiva ani distanță, rezultatele obținute până acum sugerează că inteligența artificială poate deveni un instrument esențial în lupta împotriva viitoarelor amenințări sanitare globale.

Cercetarea de la Cambridge marchează astfel un moment important în medicina modernă și demonstrează că inteligența artificială poate contribui direct la dezvoltarea unor soluții inovatoare pentru sănătatea publică.