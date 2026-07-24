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Căldura extremă afectează și sănătatea mintală. Tot mai mulți oameni dezvoltă anxietate

Valurile repetate de căldură pot avea efecte importante asupra sănătății mintale, avertizează psihologii. Tot mai multe persoane dezvoltă anxietate climatică, o stare caracterizată prin teamă, neputință și îngrijorare legată de efectele schimbărilor climatice.
Căldura extremă afectează și sănătatea mintală. Tot mai mulți oameni dezvoltă anxietate
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
24 iul. 2026, 20:31, Ştiinţă-Sănătate
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Valurile de căldură nu afectează doar sănătatea fizică, ci și starea psihică. Psihologi din Marea Britanie spun că tot mai multe persoane se confruntă cu anxietate climatică. Episoadele repetate de temperaturi extreme amplifică sentimentul de teamă și lipsă de control, arată BBC.

Potrivit unui studiu, aproximativ 4,6% dintre britanici suferă de anxietate climatică, o formă de suferință psihică recunoscută de NHS și de organizațiile profesionale din domeniul sănătății mintale. Cercetări publicate în 2025 arată că femeile și tinerii sunt categoriile cele mai vulnerabile.

Specialiștii vorbesc și despre apariția tot mai frecventă a „anxietății anticipative”, prin care persoanele care au trecut prin evenimente precum valuri de căldură sau inundații trăiesc cu teama că acestea se vor repeta.

Psihologii spun că, în timpul valurilor de căldură din această vară, au întâlnit persoane care au raportat un nivel extrem de ridicat al anxietății. Unele persoane exprimă chiar gânduri suicidare sau luând în calcul schimbări radicale de viață, precum mutarea în regiuni mai răcoroase.

Pentru a reduce impactul anxietății climatice, experții recomandă discutarea acestor temeri cu alte persoane, implicarea în activități și comunități dedicate protecției mediului și menținerea unei temperaturi corporale cât mai scăzute în perioadele de caniculă, deoarece disconfortul termic poate accentua anxietatea și stările negative.

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