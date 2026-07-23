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Soluție la căldura extremă. La Roma, cinematografele și bibliotecile s-au transformat în oaze de răcoare

Confruntată cu un val de căldură sufocant, Roma deschide gratuit unsprezece cinematografe cu aer condiționat și unsprezece biblioteci. Această inițiativă a autorităților din capitala Italiei își propune să combine odihna termică cu interacțiunea socială, potrivit reprezentanților municipalității.
Soluție la căldura extremă. La Roma, cinematografele și bibliotecile s-au transformat în oaze de răcoare
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
23 iul. 2026, 12:44, Știri externe
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Cinematografele și bibliotecile cu aer condiționat din Roma își vor deschide porțile gratuit pentru locuitorii capitalei italiene, care se confruntă cu un val de căldură intens, au anunțat miercuri autoritățile municipale, potrivit Le Figaro.

Această inițiativă face parte din proiectul „Il grande freddo” (Marele Val de Rece), un plan de urgență prezentat miercuri de primarul Roberto Gualtieri  și viceprimarul pentru Cultură Massimiliano Smerglio, conceput pentru a oferi cetățenilor un refugiu răcoros, oferind în același timp un spațiu pentru întâlnire, cultură și divertisment.

A fost întocmită o hartă a „refugiilor climatice și culturale” , unsprezece cinematografe și tot atâtea biblioteci din capitala Italiei participă la această inițiativă, care va avea loc între 23 iulie și 4 august.

„Schimbările climatice sunt, din păcate, o realitate. Ele afectează viața oamenilor, sănătatea lor, interacțiunile lor sociale și capacitatea lor de a-și desfășura viața de zi cu zi”, a declarat miercuri reporterilor Massimiliano Smeriglio, viceprimarul Romei. „Aceste locuri, care pot fi clasificate drept refugii climatice”, vor permite, de asemenea, unor locuitori să „rupă izolarea cauzată de incapacitatea de a petrece timp în aer liber”, a adăugat Smeriglio.

Locuitorii Romei se bucură de un film în timp ce se ascund de căldură

Zece filme italiene, inclusiv o adaptare recentă a filmului Romeo și Julieta , vor fi proiectate în unsprezece cinematografe din mai multe municipalități, cu două proiecții în fiecare după-amiază, în funcție de disponibilitate. Participă, de asemenea, unsprezece biblioteci, inclusiv Renato Nicolini din Corviale, Vaccheria Nardi, Elsa Morante (situată temporar în portul turistic Ostia) și Joyce Lussu.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a salutat inițiativa, declarând că aceasta le va permite oamenilor „să se bucure de un film în timp ce se ascund de căldură ”. Temperaturile medii din Roma au crescut cu 3°C din anii 1980, comparativ cu aproximativ 2°C în alte capitale europene, potrivit unui raport al Institutului Național de Statistică din Italia publicat în iunie.

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