A fost de șapte ori cel mai fierbinte loc de pe Pământ. Viața în orașul unde termometrele urcă spre 50 de grade

Pentru locuitorii din Banda, un oraș din nordul Indiei, supraviețuirea în timpul verii a devenit o provocare zilnică, potrivit Express. În luna mai, temperaturile au atins 48,2°C, iar localitatea a fost desemnată de șapte ori în acest an cel mai fierbinte loc de pe Pământ, potrivit climatologului Maximiliano Herrera.

Chiar dacă temperaturile au mai scăzut, căldura rămâne sufocantă din cauza umidității ridicate. La ora 4 dimineața, când muncitorii din piața de legume își încep ziua, termometrele arată deja 30°C.

Munni Devi, o femeie de 70 de ani care lucrează alături de cei patru fii ai săi la încărcarea și descărcarea legumelor, spune că fiecare an este mai greu decât precedentul. Familia nu își permite să lipsească de la muncă, indiferent de temperaturi.

Nici acasă nu găsesc întotdeauna refugiu. Întreruperile frecvente de curent lasă multe locuințe fără ventilatoare, iar copiii sunt stropiți cu apă pentru a se răcori.

Canicula afectează și fauna locală. Shobharam Kashyap, un pensionar din Banda, a instalat împreună cu voluntari peste 15.000 de căsuțe pentru păsări și recipiente cu apă în tot orașul. În anii trecuți, valurile de căldură au făcut ca păsări supraîncălzite să cadă din cer.

Spitalul principal din Banda se confruntă în fiecare vară cu un număr tot mai mare de pacienți. Medicii tratează frecvent cazuri de deshidratare, insolație și vărsături, afecțiuni care devin mai comune pe măsură ce temperaturile cresc.

Nopțile, la fel de calde

Nici nopțile nu aduc alinare. Multe familii se adună în gara orașului sau dorm în aer liber, pe peroane, trotuare și lângă drumuri, deoarece locuințele lor rămân încinse după o zi întreagă de căldură.

Experții avertizează că temperaturile ridicate din timpul nopții sunt deosebit de periculoase, deoarece organismul nu mai are timp să se refacă după stresul termic acumulat în timpul zilei.

Autoritățile au deschis centre de răcorire și au distribuit sute de mii de kituri pentru rehidratare, însă oficialii recunosc că fenomenul depășește granițele orașului.

„Ceea ce se întâmplă aici este un fenomen global. Este cauzat de schimbările climatice. Noi suntem cei care suportăm consecințele”, a declarat administratorul districtului Banda, Amit Aasery.