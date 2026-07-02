Căldură extremă: ce sunt „nopțile tropicale” tot mai frecvente și cum ne afectează

Valurile de căldură din această vară au adus un fenomen tot mai frecvent în Europa: „nopțile tropicale”. Temperaturile rămân ridicate chiar și după apusul soarelui, cu efecte asupra sănătății și asupra bugetului familiilor, conform Il Messaggero.

O noapte este considerată „tropicală” atunci când temperatura la sol rămâne peste 20 de grade Celsius. Pragul se menține chiar și după lăsarea întunericului. Umiditatea crescută amplifică suplimentar senzația de căldură.

Fenomenul e în creștere accelerată în ultimii ani, în special în zonele sudice și de coastă ale Europei.

Ce efecte are asupra sănătății

Nopțile tropicale reduc calitatea somnului și cresc riscul de deshidratare și insolație. Printre efectele frecvente se numără scăderea tensiunii arteriale, slăbiciunea și durerile de cap. În cazuri mai severe, pot apărea și greață sau vărsături.

Somnul insuficient afectează, la rândul lui, capacitatea organismului de a face față căldurii din timpul zilei.

Cum crește impactul asupra bugetului familiei

Aparatele de aer condiționat, dezumidificatoarele și ventilatoarele rămân pornite mai multe ore pe noapte. Asta duce la un consum de energie mai ridicat. Costurile suplimentare afectează bugetul lunar al gospodăriilor, mai ales în perioadele cu valuri de căldură prelungite. Consumul mai mare contribuie, totodată, la creșterea efectului de seră.

În orașe, fenomenul „insulelor de căldură” amplifică efectul nopților tropicale, deoarece clădirile și asfaltul rețin căldura acumulată în timpul zilei.

Zonele de coastă sunt afectate suplimentar de încălzirea rapidă a apei mărilor, care influențează temperatura aerului pe timp de noapte. În Italia, 2024 a adus o creștere de peste 25 de nopți tropicale față de media ultimilor 30 de ani.

Care este cauza fenomenului

La baza nopților tropicale se află încălzirea globală, care produce fenomene meteorologice extreme la toate latitudinile.

Mările se încălzesc considerabil mai rapid decât în trecut, ceea ce reduce capacitatea lor de a absorbi căldura din aer. Pe termen lung, acest lucru favorizează și înmulțirea speciilor invazive și afectează producția agricolă.