Avertisment privind calitatea aerului înainte de finala Cupei Mondiale. New York-ul a emis o alertă

A fost emisă o alertă privind calitatea aerului din New York și New Jersey, cu doar câteva zile înainte de finala Cupei Mondiale, potrivit BBC.

Alertă emisă după incendiile de vegetație

Oficialii din New York și New Jersey au emis alerta în contextul fumului produs de incendiile de vegetație.

Ceața cauzată de incendiile din Canada a cuprins regiunea New York-ului. Aceasta a determinat oficialii să îndemne locuitorii să reducă efortul în aer liber. De asemenea, autoritățile recomandă oamenilor să rămână în case, potrivit sursei.

Stadionul New York New Jersey va găzdui duminică finala Campionatului Mondial, dintre Spania și Argentina.

Condițiile s-au deteriorat chiar înainte ca Spania să aterizeze în New Jersey miercuri seară.

Spania a petrecut joi antrenamentele în aer liber, părând neafectată de calitatea aerului, mai arată sursa citată.

Între timp, Argentina a rămas în Georgia după victoria din semifinală împotriva Angliei. Totuși, va începe antrenamentele în New Jersey vineri după-amiază.

Condițiile au fost mult mai intense în urmă cu trei ani

Newyorkezii sunt totuși ușurați. Condițiile nu mai sunt la fel de intense ca în iunie 2023, când cerul s-a transformat complet în portocaliu din cauza incendiilor de vegetație din Canada.

Stadionul din New York, New Jersey este o instalație în aer liber. În acest moment, nu există nicio sugestie că finala Cupei Mondiale va fi afectată, potrivit aceleiași surse.

Calitatea aerului din zonă se așteaptă să se îmbunătățească vineri. În același timp, ploile prognozate pentru sâmbătă ar trebui să contribuie la dispersarea unei părți din fum.

Joi, un meci din Major League Soccer a fost amânat din cauza condițiilor precare de calitate a aerului din zona Chicago.