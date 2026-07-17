Prima pagină » Știrile zilei » Avertisment privind calitatea aerului înainte de finala Cupei Mondiale. New York-ul a emis o alertă

Avertisment privind calitatea aerului înainte de finala Cupei Mondiale. New York-ul a emis o alertă

Oficialii din New York și New Jersey au emis o alertă de sănătate pentru calitatea aerului din cauza fumului produs de incendiile de vegetație, cu doar câteva zile înainte de finala Cupei Mondiale.
Avertisment privind calitatea aerului înainte de finala Cupei Mondiale. New York-ul a emis o alertă
Ioana Târziu
17 iul. 2026, 09:06, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

A fost emisă o alertă privind calitatea aerului din New York și New Jersey, cu doar câteva zile înainte de finala Cupei Mondiale, potrivit BBC.

Alertă emisă după incendiile de vegetație

Oficialii din New York și New Jersey au emis alerta în contextul fumului produs de incendiile de vegetație.

Ceața cauzată de incendiile din Canada a cuprins regiunea New York-ului. Aceasta a determinat oficialii să îndemne locuitorii să reducă efortul în aer liber. De asemenea, autoritățile recomandă oamenilor să rămână în case, potrivit sursei.

Stadionul New York New Jersey va găzdui duminică finala Campionatului Mondial, dintre Spania și Argentina.

Condițiile s-au deteriorat chiar înainte ca Spania să aterizeze în New Jersey miercuri seară.

Spania a petrecut joi antrenamentele în aer liber, părând neafectată de calitatea aerului, mai arată sursa citată.

Între timp, Argentina a rămas în Georgia după victoria din semifinală împotriva Angliei. Totuși, va începe antrenamentele în New Jersey vineri după-amiază.

Condițiile au fost mult mai intense în urmă cu trei ani

Newyorkezii sunt totuși ușurați. Condițiile nu mai sunt la fel de intense ca în iunie 2023, când cerul s-a transformat complet în portocaliu din cauza incendiilor de vegetație din Canada.

Stadionul din New York, New Jersey este o instalație în aer liber. În acest moment, nu există nicio sugestie că finala Cupei Mondiale va fi afectată, potrivit aceleiași surse.

Calitatea aerului din zonă se așteaptă să se îmbunătățească vineri. În același timp, ploile prognozate pentru sâmbătă ar trebui să contribuie la dispersarea unei părți din fum.

Joi, un meci din Major League Soccer a fost amânat din cauza condițiilor precare de calitate a aerului din zona Chicago.

Recomandarea video

FOTO REPORTAJ Acasă la Cristi Chivu / Pinetina, locul unde Inter pregătește sezonul de după doppietta / ”Sunt liniștit, nu mă tem de nimic”
G4Media
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.ro
Miruță a „destructurat” o grupare de gospodine care preparau ciocolată în Gara de Nord. Capul operațiunii este directoarea unei instituții din subordinea Ministerului Transporturilor
Gandul
ULTIMA ORĂ! A murit într-un accident teribil pe Autostrada Soarelui!
Cancan
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
Prosport
Cum arată vilele de lux închiriate de RAAPPS la 900 de euro pe lună, în timp ce prețul pieței este de 4.000 de euro
Libertatea
Ce să NU mănânci niciodată la all inclusive! Riscurile la care te expui, conform nutriționiștilor
CSID
KIA România atacă unul dintre cele mai mari avantaje ale Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da