Propriul „cartier general privat”: un hotel din New York lansează un pachet de un milion de dolari pentru finala Cupei Mondiale

La hotelul The Mark din Manhattan, fanii fotbalului au parte de o surpriză plăcută – cu condiția să dispună de un milion de dolari pentru această experiență fastuoasă la finala Cupei Mondiale.
Sursa foto: The Mark Hotel/Facebook
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iun. 2026, 07:44, Știri externe
Hotelul The Mark, situat în Upper East Side din Manhattan, a dezvăluit un pachet de un milion de dolari pentru finala Cupei Mondiale, destinat a șase oaspeți, potrivit Euronews.

Denumit în mod adecvat „The Mark World Cup Extravaganza”, hotelul de lux descrie pachetul ca fiind o „ședere extraordinară concepută pentru cei care se așteaptă ca fiecare moment să se desfășoare la cel mai înalt nivel de lux, intimitate și acces”.

Programat în weekendul de închidere a turneului, pachetul combină un sejur de patru nopți în renumitul penthouse al hotelului cu acces premium la finala Cupei Mondiale, care va avea loc la MetLife Stadium din vecinătatea New Jersey, pe 19 iulie.

Un penthouse potrivit pentru regalitatea fotbalului

Punctul central al experienței este accesul exclusiv la The Mark Penthouse. Situat pe întreaga suprafață a celor două etaje superioare ale hotelului The Mark, acesta este unul dintre cele mai mari penthouse-uri hoteliere din SUA.

Le va oferi oaspeților propriul „cartier general privat” pentru weekendul finalei Cupei Mondiale.

Oaspeții beneficiază de patru nopți în penthouse în perioada 16-21 iulie, împreună cu două camere suplimentare pentru personal, personal de securitate sau însoțitori de călătorie.

Ce este inclus:

  • Cazare de patru nopți în The Mark Penthouse
  • Utilizarea exclusivă a celor două etaje superioare ale hotelului
  • Cazare pentru șase oaspeți
  • Două camere suplimentare
  • Serviciu dedicat de majordom disponibil 24 de ore pe zi
  • Maseur la dispoziție
  • Croazieră privată cu vas charter prin portul New York, trecând pe lângă Statuia Libertății

Propriul salon privat pentru vizionarea Cupei Mondiale

Pentru cei care doresc să urmărească fiecare fază înainte de finală, penthouse-ul va fi transformat într-un spațiu de vizionare ultra-luxos.

Ecrane uriașe vor transmite meciurile pe tot parcursul weekendului, în timp ce oaspeții se relaxează în zonele de lounge cu vedere panoramică asupra orașului.

Pe măsură ce soarele apune peste Manhattan, atenția se îndreaptă spre celebra terasă a hotelului The Mark. Situat deasupra Madison Avenue, spațiul în aer liber oferă priveliști panoramice asupra Central Park și a orizontului orașului, însoțite de una dintre cele mai rafinate combinații culinare din New York.

Momentul culminant are loc în ziua finalei Cupei Mondiale. În loc să se lupte cu traficul pentru a traversa râul Hudson spre New Jersey, oaspeții vor zbura cu elicopterul privat între Manhattan și stadion înainte de a-și ocupa locurile.

După fluierul final și înmânarea trofeului, oaspeții se vor întoarce la The Mark pentru o petrecere de închidere deasupra orașului.

