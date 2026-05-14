Madonna, Shakira și trupa BTS vor concerta în pauza finalei Cupei Mondiale de fotbal 2026

Finala competiției este programată pe 19 iulie 2026, pe stadionul MetLife din New Jersey, și va marca prima ediție a Cupei Mondiale care include un show muzical la pauza meciului.

Anunțul a fost făcut printr-un videoclip promoțional în care apar Chris Martin, solistul trupei Coldplay, alături de personaje celebre precum Elmo, Cookie Monster și Kermit.

Shakira este deja asociată cu turneul final din 2026 după lansarea piesei „Dai Dai”, cântecul oficial al competiției, realizat împreună cu artistul nigerian Burna Boy. Pentru artista columbiană este al doilea imn oficial al Cupei Mondiale, după succesul „Waka Waka (This Time for Africa)” de la ediția din 2010.

La rândul său, Madonna pregătește lansarea albumului „Confessions II”, continuarea materialului discografic din 2005 „Confessions on a Dance Floor”, programată pentru 3 iulie 2026.

Trupa de k-pop BTS a revenit anul acesta în industria muzicală cu albumul „ARIRANG”, primul proiect lansat după perioada în care membrii trupei și-au efectuat serviciul militar obligatoriu. Albumul a debutat pe primul loc în topul Billboard 200 și a rămas lider timp de trei săptămâni consecutive.

Spectacolul finalei va fi organizat de Global Citizen împreună cu Chris Martin și va susține campania FIFA Global Citizen Education Fund, care își propune să strângă 100 de milioane de dolari pentru proiecte dedicate educației și accesului copiilor la fotbal la nivel mondial.

Săptămâna trecută, FIFA a anunțat și artiștii care vor cânta la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale 2026, printre aceștia numărându-se Katy Perry, Future, Tyla, LISA și Anitta.