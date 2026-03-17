Prima pagină » Sport » FIFA semnează un acord cu YouTube pentru a deveni platforma oficială a Cupei Mondiale 2026

FIFA semnează un acord cu YouTube pentru a deveni platforma oficială a Cupei Mondiale 2026

FIFA a anunțat marți semnarea unui acord cu YouTube, care va deveni platforma preferențială pentru distribuția de conținut legat de Cupa Mondială FIFA 2026, competiție ce va avea loc în vară, în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
Petre Apostol
17 mart. 2026, 16:37, Sport

Potrivit unui comunicat FIFA, parteneriatul le va permite deținătorilor de drepturi TV să își extindă acoperirea competiției prin intermediul platformei, oferind publicului acces la conținut variat și interactiv.

„Colaborarea multidimensională va consolida promovarea competiției prin conținut premium pe canalele oficiale de YouTube ale FIFA și ale deținătorilor de drepturi. Această alianță istorică va oferi publicului mai multe opțiuni pentru a urmări turneul”, a transmis forul mondial de fotbal.

Conform acordului, partenerii media vor putea publica pe respectiva platformă rezumate extinse, imagini exclusive, videoclipuri scurte și conținut la cerere, pentru a crește interacțiunea globală.

O premieră importantă o reprezintă posibilitatea ca deținătorii drepturilor de difuzare să transmită în direct primele zece minute ale fiecărui meci pe canalele proprii.

De asemenea, anumite partide vor putea fi difuzate integral pe platformă, în funcție de acordurile existente, pentru a ajunge la un public global mai larg.

„FIFA este încântată să ureze bun venit YouTube ca platformă preferențială a Cupei Mondiale 2026. Acest acord ne va permite să ajungem la fani din întreaga lume ca niciodată până acum și să oferim noi oportunități de monetizare pentru deținătorii de drepturi și creatori”, a declarat secretarul general al FIFA, Mattias Grafström.

Recomandarea video

