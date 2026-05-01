Prima pagină » Sport » FK Csikszereda produce surpriza în debutul etapei 7 din play-out-ul Superligii și învinge FCSB

FK Csikszereda produce surpriza în debutul etapei 7 din play-out-ul Superligii și învinge FCSB

FK Csikszereda a obținut o victorie importantă în lupta pentru salvarea de la retrogradare, după ce a învins cu 1-0 pe FCSB, vineri seară, în primul meci al etapei a 7-a din play-out-ul Superligii de fotbal.
FK Csikszereda produce surpriza în debutul etapei 7 din play-out-ul Superligii și învinge FCSB
sursă foto: OVIDIU MATIU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
01 mai 2026, 22:41, Sport

Unicul gol al partidei a fost marcat de jucătorul FK Csikszereda – Csuros, în minutul 87.

Gazdele au rezistat presiunii constante exercitate de FCSB, care a dominat posesia. Însă, campioana en-titre nu a reușit să transforme controlul jocului în ocazii decisive sau goluri.

Succesul este unul extrem de important pentru formația din Miercurea Ciuc, care face un pas important spre evitarea retrogradării.

FK Csikszereda nu mai poate retrograda direct și, cu un total de 30 de puncte, s-a desprins la șapte puncte de zona locurilor de baraj.

De partea cealaltă, FCSB rămâne cu 36 de puncte lider în play-out, după a doua înfrângere din faza a doua a campionatului.

Bucureștenii au patru puncte avans față de UTA, a doua clasată din play-out, care va juca la Ploiești, cu Petrolul, duminică.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor