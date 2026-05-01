FK Csikszereda produce surpriza în debutul etapei 7 din play-out-ul Superligii și învinge FCSB

Unicul gol al partidei a fost marcat de jucătorul FK Csikszereda – Csuros, în minutul 87.

Gazdele au rezistat presiunii constante exercitate de FCSB, care a dominat posesia. Însă, campioana en-titre nu a reușit să transforme controlul jocului în ocazii decisive sau goluri.

Succesul este unul extrem de important pentru formația din Miercurea Ciuc, care face un pas important spre evitarea retrogradării.

FK Csikszereda nu mai poate retrograda direct și, cu un total de 30 de puncte, s-a desprins la șapte puncte de zona locurilor de baraj.

De partea cealaltă, FCSB rămâne cu 36 de puncte lider în play-out, după a doua înfrângere din faza a doua a campionatului.

Bucureștenii au patru puncte avans față de UTA, a doua clasată din play-out, care va juca la Ploiești, cu Petrolul, duminică.